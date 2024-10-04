Лига чемпионов04 октября 2024, 12:28 | Обновлено 04 октября 2024, 12:39
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Два тура – ноль голов. Шахтер и Динамо не могут забить в еврокубке
Обе команды столкнулись с проблемами в атаке
04 октября 2024, 12:28 | Обновлено 04 октября 2024, 12:39
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Шахтер и Динамо провели уже по два тура основного этапа своих еврокубковых турниров, но все еще не забили ни одного гола.
Шахтер в Лиге чемпионов сперва сыграл вничью с Болоньей вничью 0:0, а затем проиграл Аталанте 0:3. А вот Динамо в Лиге Европы уступило Лацио 0:3 и Хоффенхайму 0:2.
Обе команды находятся в группе вылета в своих турнирах. Шахтер в Лиге чемпионов идет 27-м, а Динамо находится на 35-м, предпоследнем месте в Лиге Европы.
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Комментарии 4
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Стабільність - знак якості!
Дайте статистику, сколько они вообще ударов нанесли по воротам соперников, хоть посмеяться
Інваліди пля ,а ми ще хочемо чогось від збірної
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