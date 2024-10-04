Два тура – ноль голов. Шахтер и Динамо не могут забить в еврокубке

Шахтер и Динамо провели уже по два тура основного этапа своих еврокубковых турниров, но все еще не забили ни одного гола.

Шахтер в Лиге чемпионов сперва сыграл вничью с Болоньей вничью 0:0, а затем проиграл Аталанте 0:3. А вот Динамо в Лиге Европы уступило Лацио 0:3 и Хоффенхайму 0:2.

Обе команды находятся в группе вылета в своих турнирах. Шахтер в Лиге чемпионов идет 27-м, а Динамо находится на 35-м, предпоследнем месте в Лиге Европы.