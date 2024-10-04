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  4. Два тура – ноль голов. Шахтер и Динамо не могут забить в еврокубке
Лига чемпионов
04 октября 2024, 12:28 | Обновлено 04 октября 2024, 12:39
285
4

Два тура – ноль голов. Шахтер и Динамо не могут забить в еврокубке

Обе команды столкнулись с проблемами в атаке

04 октября 2024, 12:28 | Обновлено 04 октября 2024, 12:39
285
4
Два тура – ноль голов. Шахтер и Динамо не могут забить в еврокубке
Getty Images/Global Images Ukraine

Шахтер и Динамо провели уже по два тура основного этапа своих еврокубковых турниров, но все еще не забили ни одного гола.

Шахтер в Лиге чемпионов сперва сыграл вничью с Болоньей вничью 0:0, а затем проиграл Аталанте 0:3. А вот Динамо в Лиге Европы уступило Лацио 0:3 и Хоффенхайму 0:2.

Обе команды находятся в группе вылета в своих турнирах. Шахтер в Лиге чемпионов идет 27-м, а Динамо находится на 35-м, предпоследнем месте в Лиге Европы.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Болела
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Saar
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roman75zpr
Дайте статистику, сколько они вообще ударов нанесли по воротам соперников, хоть посмеяться
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Перець
Інваліди пля ,а ми ще хочемо чогось від збірної
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