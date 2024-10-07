Шовковский отпраздновал 30-ю викторию в 36-матче в УПЛ
Быстрее достигали этого рубежа только Мирча Луческу и Юрий Семин
Победа «Динамо» над «Кривбассом» (2:1) стала 30-й для наставника киевлян Александра Шовковского в чемпионатах Украины. Причем юбилейную викторию он отпраздновал в 36-м матче. В истории УПЛ меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только двум тренерам – Мирче Луческу и Юрию Семину.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 30 побед в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Тренер
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
34-й
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер
|
12.06.2005
|
Черноморец (г)
|
3:1
|
35-й
|
Юрий СЕМИН
|
Динамо
|
12.04.2009
|
Черноморец (д)
|
3:1
|
36-й
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
06.10.2024
|
Кривбасс (д)
|
2:1
|
38-й
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Динамо
|
28.10.2006
|
Харьков (г)
|
3:0
|
38-й
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Шахтер
|
18.08.2017
|
Олимпик (д)
|
2:0
|
39-й
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Динамо
|
22.05.1998
|
ЦСКА (д)
|
4:0
|
39-й
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
20.09.2015
|
Волынь (г)
|
2:0
|
40-й
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Динамо
|
03.08.2003
|
Днепр (д)
|
2:1
|
40-й
|
Луиш КАШТРУ
|
Шахтер
|
30.10.2020
|
Мариуполь (д)
|
4:1
|
41-й
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
Динамо
|
26.09.2010
|
Арсенал (д)
|
3:2
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