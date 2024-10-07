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Украина. Премьер лига
07 октября 2024, 12:15 | Обновлено 07 октября 2024, 12:25
274
0

Шовковский отпраздновал 30-ю викторию в 36-матче в УПЛ

Быстрее достигали этого рубежа только Мирча Луческу и Юрий Семин

07 октября 2024, 12:15 | Обновлено 07 октября 2024, 12:25
274
0
Шовковский отпраздновал 30-ю викторию в 36-матче в УПЛ
ФК Динамо

Победа «Динамо» над «Кривбассом» (2:1) стала 30-й для наставника киевлян Александра Шовковского в чемпионатах Украины. Причем юбилейную викторию он отпраздновал в 36-м матче. В истории УПЛ меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только двум тренерам – Мирче Луческу и Юрию Семину.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 30 побед в чемпионатах Украины

Матч

Тренер

Клуб

Дата

Соперник

Счет

34-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер

12.06.2005

Черноморец (г)

3:1

35-й

Юрий СЕМИН

Динамо

12.04.2009

Черноморец (д)

3:1

36-й

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

06.10.2024

Кривбасс (д)

2:1

38-й

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Динамо

28.10.2006

Харьков (г)

3:0

38-й

Паулу ФОНСЕКА

Шахтер

18.08.2017

Олимпик (д)

2:0

39-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

22.05.1998

ЦСКА (д)

4:0

39-й

Сергей РЕБРОВ

Динамо

20.09.2015

Волынь (г)

2:0

40-й

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Динамо

03.08.2003

Днепр (д)

2:1

40-й

Луиш КАШТРУ

Шахтер

30.10.2020

Мариуполь (д)

4:1

41-й

Валерий ГАЗЗАЕВ

Динамо

26.09.2010

Арсенал (д)

3:2
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Сергей Цыба Sport.ua
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