Шовковский отпраздновал 30-ю викторию в 36-матче в УПЛ

Победа «Динамо» над «Кривбассом» (2:1) стала 30-й для наставника киевлян Александра Шовковского в чемпионатах Украины. Причем юбилейную викторию он отпраздновал в 36-м матче. В истории УПЛ меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только двум тренерам – Мирче Луческу и Юрию Семину.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 30 побед в чемпионатах Украины