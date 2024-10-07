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Украина. Премьер лига
07 октября 2024, 12:07 | Обновлено 07 октября 2024, 12:27
61
0

Буяльский забил 60-й мяч за Динамо в УПЛ

Голы Буяльского 25 раз становились для киевлян победными

07 октября 2024, 12:07 | Обновлено 07 октября 2024, 12:27
61
0
Буяльский забил 60-й мяч за Динамо в УПЛ
ФК Динамо

Виталий Буяльский, 3-й раз поразив ворота «Кривбасса», забил 60-й мяч за «Динамо» в чемпионатах Украины. Он стал 7-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа. 31 раз Буяльский отличился на своем поле и 29 – в гостях. В рядах бело-синих Виталий забивал 23 клубам УПЛ.

Чаще других доставали мяч из сетки после его точных ударов голкиперы «Ворсклы», «Зари» – по 7 раз, «Александрии» – 6, «Львова» – 5 и «Черноморца» – 4. 25 голов Буяльского оказывались для динамовцев победными, а еще 2 – ничейными.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Виталия Буяльского за Динамо в УПЛ

Гол

Дата

Соперник

Минута

Счет

1-й

01.03.2015

Металлист

79' (2:0)

3:0 (д)

10-й

02.03.2019

Десна

68' (2:0)

2:1 (г)

20-й

07.06.2020

Александрия

83' (5:1)

5:1 (д)

30-й

22.08.2021

Десна

56' (3:0)

4:0 (д)

40-й

23.10.2022

Ворскла

33' (1:0)

1:1 (д)

50-й

23.09.2023

ЛНЗ

77' (3:1)

4:2 (г)

60-й

06.10.2024

Кривбасс

25' (2:0)

2:1 (д)

Топ-10 бомбардиров Динамо в чемпионатах Украины

Игрок

Сезоны

Голы

Матчи

Ср. рез.

1.

Сергей РЕБРОВ

1993-2008

113

242

0,47

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2025

109

252

0,43

3.

Максим ШАЦКИХ

2009-2009

97

215

0,45

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1995-2012

83

172

0,48

5.

Виктор ЦЫГАНКОВ

2017-2023

77

156

0,49

6.

Виктор ЛЕОНЕНКО

1992-1997

61

98

0,62

7.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2013-2025

60

219

0,27

8

Олег ГУСЕВ

2004-2018

58

296

0,20

9

Артем МИЛЕВСКИЙ

2003-2013

57

178

0,32

10

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1997-2008

51

224

0,23

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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