Буяльский забил 60-й мяч за Динамо в УПЛ
Голы Буяльского 25 раз становились для киевлян победными
Виталий Буяльский, 3-й раз поразив ворота «Кривбасса», забил 60-й мяч за «Динамо» в чемпионатах Украины. Он стал 7-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа. 31 раз Буяльский отличился на своем поле и 29 – в гостях. В рядах бело-синих Виталий забивал 23 клубам УПЛ.
Чаще других доставали мяч из сетки после его точных ударов голкиперы «Ворсклы», «Зари» – по 7 раз, «Александрии» – 6, «Львова» – 5 и «Черноморца» – 4. 25 голов Буяльского оказывались для динамовцев победными, а еще 2 – ничейными.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Виталия Буяльского за Динамо в УПЛ
|
Гол
|
Дата
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
01.03.2015
|
Металлист
|
79' (2:0)
|
3:0 (д)
|
10-й
|
02.03.2019
|
Десна
|
68' (2:0)
|
2:1 (г)
|
20-й
|
07.06.2020
|
Александрия
|
83' (5:1)
|
5:1 (д)
|
30-й
|
22.08.2021
|
Десна
|
56' (3:0)
|
4:0 (д)
|
40-й
|
23.10.2022
|
Ворскла
|
33' (1:0)
|
1:1 (д)
|
50-й
|
23.09.2023
|
ЛНЗ
|
77' (3:1)
|
4:2 (г)
|
60-й
|
06.10.2024
|
Кривбасс
|
25' (2:0)
|
2:1 (д)
Топ-10 бомбардиров Динамо в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Сезоны
|
Голы
|
Матчи
|
Ср. рез.
|
1.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1993-2008
|
113
|
242
|
0,47
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2025
|
109
|
252
|
0,43
|
3.
|
Максим ШАЦКИХ
|
2009-2009
|
97
|
215
|
0,45
|
4.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
1995-2012
|
83
|
172
|
0,48
|
5.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2017-2023
|
77
|
156
|
0,49
|
6.
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
1992-1997
|
61
|
98
|
0,62
|
7.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
2013-2025
|
60
|
219
|
0,27
|
8
|
Олег ГУСЕВ
|
2004-2018
|
58
|
296
|
0,20
|
9
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2003-2013
|
57
|
178
|
0,32
|
10
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1997-2008
|
51
|
224
|
0,23
Сезоны обозначены годом их окончания.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Признание получил Лев Яшин
Смотрите видеообзор матча за третье место чемпионата мира 2024 по футзалу