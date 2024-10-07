Буяльский забил 60-й мяч за Динамо в УПЛ

Виталий Буяльский, 3-й раз поразив ворота «Кривбасса», забил 60-й мяч за «Динамо» в чемпионатах Украины. Он стал 7-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа. 31 раз Буяльский отличился на своем поле и 29 – в гостях. В рядах бело-синих Виталий забивал 23 клубам УПЛ.

Чаще других доставали мяч из сетки после его точных ударов голкиперы «Ворсклы», «Зари» – по 7 раз, «Александрии» – 6, «Львова» – 5 и «Черноморца» – 4. 25 голов Буяльского оказывались для динамовцев победными, а еще 2 – ничейными.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Виталия Буяльского за Динамо в УПЛ

Гол Дата Соперник Минута Счет 1-й 01.03.2015 Металлист 79' (2:0) 3:0 (д) 10-й 02.03.2019 Десна 68' (2:0) 2:1 (г) 20-й 07.06.2020 Александрия 83' (5:1) 5:1 (д) 30-й 22.08.2021 Десна 56' (3:0) 4:0 (д) 40-й 23.10.2022 Ворскла 33' (1:0) 1:1 (д) 50-й 23.09.2023 ЛНЗ 77' (3:1) 4:2 (г) 60-й 06.10.2024 Кривбасс 25' (2:0) 2:1 (д)

Топ-10 бомбардиров Динамо в чемпионатах Украины

Игрок Сезоны Голы Матчи Ср. рез. 1. Сергей РЕБРОВ 1993-2008 113 242 0,47 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2025 109 252 0,43 3. Максим ШАЦКИХ 2009-2009 97 215 0,45 4. Андрей ШЕВЧЕНКО 1995-2012 83 172 0,48 5. Виктор ЦЫГАНКОВ 2017-2023 77 156 0,49 6. Виктор ЛЕОНЕНКО 1992-1997 61 98 0,62 7. Виталий БУЯЛЬСКИЙ 2013-2025 60 219 0,27 8 Олег ГУСЕВ 2004-2018 58 296 0,20 9 Артем МИЛЕВСКИЙ 2003-2013 57 178 0,32 10 Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1997-2008 51 224 0,23

Сезоны обозначены годом их окончания.