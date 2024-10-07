Кучер высказался относительно вызова в сборную Украины лидера Полесья

Бывший защитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Александр Кучер прокомментировал кадровые решения Сергея Реброва в национальной команде накануне матчей Лиги наций.

«Сразу восемь травмированных игроков сборной Украины – это конечно серьезные кадровые потери. Если тренер рассчитывал на этих футболистов, то это в любом случае негативный момент. Это серьезные потери для сборной – 100%. Ребров видел этих игроков в команде, надеялся на них».

«Все-таки брать на официальные матчи Назаренко, который еще не вызывался, должен пройти период адаптации в коллектив, привыкнуть к требованиям Реброва – риск. Здесь нужно время, а его сейчас мало. То, что Андрея, как сейчас сообщают, все же не будет в заявке из-за повреждения, открывает двери Назаренко. Однако, конечно, его бы посмотреть в спокойных обстоятельствах, а не в матчах большого турнирного веса», – сказал Кучер.

Напомним, что в первом туре Лиги наций Украина проиграла команде Албании (1:2), а во втором Чехии (2:3) и сейчас находится на последнем месте в своем квартете.

11 октября сине-желтые сыграют с командой Грузии, а через три дня – с Чехией.