Скоулз раскритиковал трасферную политику Манчестер Юнайтед

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает трансферную политику команды сумбурной и непродуманной:

«Раньше у нас было три-четыре игрока и каждый забивал около двадцати мячей за сезон. Вы могли рассчитывать на огромное количество забитых мячей. А сейчас? Хойлунд не сможет столько забить.

Команда живет надеждой, а должна покупать проверенных игроков. Вы надеялись на то, что Угарте изменит ситуацию, но он даже не можеть сыграть за клуб! Вы покупаете за огромные деньги де Лигта и Мартинеса. Но у вас в защите играют Магуайр и Эванс. Иногда выходит Линделеф», – разочарован Скоулз.

«Юнайтед» проваливает начало сезона – в семи матчах набрано только восемь очков, команда пребывает на четырнадцатом месте.

Ранее стало известно, что Симоне Индзаги отказался возглавить Манчестер Юнайтед.