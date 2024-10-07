Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скоулз раскритиковал трасферную политику Манчестер Юнайтед
Англия
07 октября 2024, 11:45 | Обновлено 07 октября 2024, 11:55
153
0

Скоулз раскритиковал трасферную политику Манчестер Юнайтед

Легендарный игрок недоволен развитием своей бывшей команды

07 октября 2024, 11:45 | Обновлено 07 октября 2024, 11:55
153
0
Скоулз раскритиковал трасферную политику Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Пол Скоулз

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает трансферную политику команды сумбурной и непродуманной:

«Раньше у нас было три-четыре игрока и каждый забивал около двадцати мячей за сезон. Вы могли рассчитывать на огромное количество забитых мячей. А сейчас? Хойлунд не сможет столько забить.

Команда живет надеждой, а должна покупать проверенных игроков. Вы надеялись на то, что Угарте изменит ситуацию, но он даже не можеть сыграть за клуб! Вы покупаете за огромные деньги де Лигта и Мартинеса. Но у вас в защите играют Магуайр и Эванс. Иногда выходит Линделеф», – разочарован Скоулз.

«Юнайтед» проваливает начало сезона – в семи матчах набрано только восемь очков, команда пребывает на четырнадцатом месте.

Ранее стало известно, что Симоне Индзаги отказался возглавить Манчестер Юнайтед.

По теме:
Челси не сумел одолеть Ноттингем, Мудрик вышел на 90-й. Матч Виллы и МЮ
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
МЮ подписал юного гения Арсенала, забившего 10 мячей в матче с Ливерпулем
Пол Скоулз Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд Мануэль Угарте Маттейс де Лигт Гарри Магуайр Джонни Эванс Виктор Линделеф
Микола Титюк Источник: Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
Футбол | 06 октября 2024, 20:25 14
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А

Артем поразил ворота Монцы на 61-й минуте в матче 7-го тура чемпионата Италии

В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором
Футбол | 06 октября 2024, 13:03 1
В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором
В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором

Вингер травмировался в матче с «Вильярреалом»

Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Бокс | 07.10.2024, 08:14
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Рейтинг WTA. Стародубцева дебютировала в топ-100, плюс позиция для Костюк
Теннис | 07.10.2024, 08:40
Рейтинг WTA. Стародубцева дебютировала в топ-100, плюс позиция для Костюк
Рейтинг WTA. Стародубцева дебютировала в топ-100, плюс позиция для Костюк
Таблица Серии А. Где Рома после ничьей с Монцой, которой забил Довбик?
Футбол | 07.10.2024, 11:47
Таблица Серии А. Где Рома после ничьей с Монцой, которой забил Довбик?
Таблица Серии А. Где Рома после ничьей с Монцой, которой забил Довбик?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
06.10.2024, 12:05 2
Футбол
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
05.10.2024, 08:33 10
Футбол
«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
05.10.2024, 08:05
Бокс
Фаворит победил. Бразилия и Аргентина определили чемпиона мира по футзалу
Фаворит победил. Бразилия и Аргентина определили чемпиона мира по футзалу
06.10.2024, 19:46
Футзал
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
07.10.2024, 07:12 11
Футбол
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
05.10.2024, 20:53 8
Футбол
«Отдам Александру Великому». Фьюри сделал обещание перед реваншем с Усиком
«Отдам Александру Великому». Фьюри сделал обещание перед реваншем с Усиком
05.10.2024, 11:25
Бокс
Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру
Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру
05.10.2024, 23:32 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем