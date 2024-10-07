Известно, какую травму получил Ярмоленко. Названы сроки восстановления

Украинский вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко получил травму, из-за которой не сможет помочь в октябрьских матчах сборной Украины в Лиге наций.

Сообщается, что Ярмоленко получил повреждение четырехглавой мышцы бедра, это стало известно после проведенного МРТ-обследования. Отмечается, что минимальный срок восстановления 34-летнего вингера составит две недели.

Ранее Сергей Ребров довызвал в сборную Украины вместо Ярмоленко Александра Назаренко из «Полесья».

В сезоне 2024/25 Ярмоленко провел за «Динамо» 14 матчей и забил 4 гола.