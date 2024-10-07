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  4. Известно, какую травму получил Ярмоленко. Названы сроки восстановления
Украина. Премьер лига
07 октября 2024, 11:48 | Обновлено 07 октября 2024, 12:28
1310
1

Известно, какую травму получил Ярмоленко. Названы сроки восстановления

У украинского вингера – повреждение четырехглавой мышцы бедра

07 октября 2024, 11:48 | Обновлено 07 октября 2024, 12:28
1310
1
Известно, какую травму получил Ярмоленко. Названы сроки восстановления
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко получил травму, из-за которой не сможет помочь в октябрьских матчах сборной Украины в Лиге наций.

Сообщается, что Ярмоленко получил повреждение четырехглавой мышцы бедра, это стало известно после проведенного МРТ-обследования. Отмечается, что минимальный срок восстановления 34-летнего вингера составит две недели.

Ранее Сергей Ребров довызвал в сборную Украины вместо Ярмоленко Александра Назаренко из «Полесья».

В сезоне 2024/25 Ярмоленко провел за «Динамо» 14 матчей и забил 4 гола.

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Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма Динамо Киев травма бедра
Дмитро Олійник Источник: Трибуна
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Комментарии 1
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vbrjkf
Та що ж це таке з цими травмами!? А може це "знак звисока", що потрібно змінювати склад збірної...?
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