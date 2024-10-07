Артета восхищается игрой своего лидера
Букайо Сака провел сильный матч
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отметил великолепную игру Букайо Сака в поединке с «Саутгемптоном».
«Есть статистика и мы не можем ее игнорировать. То, что он делает в своем возрасте, – великолепно. Он имеет способность переворачивать матчи, как это делают великие игроки. Это его зрелость и еще один шаг к тому, что он хочет достичь», – заявил Артета.
«Канониры» пропустили первыми, однако сумели победить со счетом 3:1. Сака отметился забитым мячом, еще дважды ассистировал на партнеров.
Ранее Микель Артета рассказал о состоянии Александра Зинченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Получайте быстрее всех новости из самой топовой лиги на свой телефон в Телеграме!
6 октября римляне сыграли вничью с Монцей (1:1) в 7-м туре Серии А