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Англия
07 октября 2024, 11:18 | Обновлено 07 октября 2024, 11:56
798
0

Артета восхищается игрой своего лидера

Букайо Сака провел сильный матч

07 октября 2024, 11:18 | Обновлено 07 октября 2024, 11:56
798
0
Артета восхищается игрой своего лидера
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отметил великолепную игру Букайо Сака в поединке с «Саутгемптоном».

«Есть статистика и мы не можем ее игнорировать. То, что он делает в своем возрасте, – великолепно. Он имеет способность переворачивать матчи, как это делают великие игроки. Это его зрелость и еще один шаг к тому, что он хочет достичь», – заявил Артета.

«Канониры» пропустили первыми, однако сумели победить со счетом 3:1. Сака отметился забитым мячом, еще дважды ассистировал на партнеров.

Ранее Микель Артета рассказал о состоянии Александра Зинченко.

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чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Микель Артета Букайо Сака Саутгемптон
Микола Титюк Источник: Independent.ie
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