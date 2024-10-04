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  4. Тренер Арсенала коротко рассказал о состоянии Зинченко
Англия
04 октября 2024, 15:43 |
1013
0

Тренер Арсенала коротко рассказал о состоянии Зинченко

Игрока ждут после паузы на матчи сборных

04 октября 2024, 15:43 |
1013
0
Тренер Арсенала коротко рассказал о состоянии Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Тренер «Арсенала» Микель Артета не готов дать точные сроки восстановления Александра Зинченко, но игроку нужно еще минимум около двух недель.

«Есть проблемы у Зинченко и Эдегора. Александр, возможно, вернется после паузы на матчи сборных. Но прогресс в восстановлении идет хорошо. У Эдегора ситуация значительно сложнее, не готов сказать, когда он сможет играть», – отметил Артета.

Зинченко не попал в заявку сборной Украины на матчи Лиги наций. В нынешнем сезоне игрок провел два матча.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Английская Премьер-лига сборная Украины по футболу чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Football London
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