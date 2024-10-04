Англия04 октября 2024, 15:43 |
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Тренер Арсенала коротко рассказал о состоянии Зинченко
Игрока ждут после паузы на матчи сборных
04 октября 2024, 15:43 |
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Тренер «Арсенала» Микель Артета не готов дать точные сроки восстановления Александра Зинченко, но игроку нужно еще минимум около двух недель.
«Есть проблемы у Зинченко и Эдегора. Александр, возможно, вернется после паузы на матчи сборных. Но прогресс в восстановлении идет хорошо. У Эдегора ситуация значительно сложнее, не готов сказать, когда он сможет играть», – отметил Артета.
Зинченко не попал в заявку сборной Украины на матчи Лиги наций. В нынешнем сезоне игрок провел два матча.
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