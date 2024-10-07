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  4. Дарио СРНА: «Этим пацанам тяжело. Я – искренний болельщик Динамо, когда...»
Украина. Премьер лига
07 октября 2024, 10:39 |
515
0

Дарио СРНА: «Этим пацанам тяжело. Я – искренний болельщик Динамо, когда...»

Спортдир «Шахтера» – оценил начало сезона

07 октября 2024, 10:39 |
515
0
Дарио СРНА: «Этим пацанам тяжело. Я – искренний болельщик Динамо, когда...»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна оценил старт сезона 2024/25.

«Конечно мы недовольны стартом в Лиге чемпионов, но у нас сейчас есть одно очко и много матчей впереди. Мы все должны поддерживать друг друга в сложных ситуациях.

Я – искренний болельщик «Динамо», когда они играют в еврокубках, ведь всем нам нужны очки. Всем сейчас трудно, этим пацанам, футболистам трудно, но не надо так критиковать и говорить, что они не хотят играть за сборную Украины, «Шахтер», или «Динамо», все отдают себя на 100%», – сказал Срна.

Ранее Срна прокомментировал поражение от итальянской «Аталанты» (0:3) в матче 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

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Дарио Срна Динамо Киев Шахтер Донецк Лига чемпионов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: Профутбол Digital
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