Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна оценил старт сезона 2024/25.

«Конечно мы недовольны стартом в Лиге чемпионов, но у нас сейчас есть одно очко и много матчей впереди. Мы все должны поддерживать друг друга в сложных ситуациях.

Я – искренний болельщик «Динамо», когда они играют в еврокубках, ведь всем нам нужны очки. Всем сейчас трудно, этим пацанам, футболистам трудно, но не надо так критиковать и говорить, что они не хотят играть за сборную Украины, «Шахтер», или «Динамо», все отдают себя на 100%», – сказал Срна.

Ранее Срна прокомментировал поражение от итальянской «Аталанты» (0:3) в матче 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов.