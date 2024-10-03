Срна назвал причину поражения Шахтера в ЛЧ. Есть ли доверие к Пушичу?

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал поражение от итальянской «Аталанты» (0:3) в матче 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

– 2 матча в ЛЧ без голов, в чем, по вашему мнению, главная причина?

– Причина у всех. Каждый должен сделать анализ и сделать выводы – все вместе как команда. И все должны брать ответственность. Первый – я, а затем – все остальные. Мы играли против очень сильной команды на выезде. Болельщики «Шахтера» не любят проигрывать. Я считаю, что надо проигрывать по-мужски, играя по-шахтерски. У нас сейчас неприятная ситуация. Во-первых, 6 очков отставания (от «Динамо» – прим.) в чемпионате. Есть еще 6 игр в Лиге чемпионов. Нам нужно делать выводы, брать ответственность каждому и двигаться дальше.

– Какой месседж хотели бы сделать болельщикам после такого результата?

– Я тоже болельщик «Шахтера». Я работаю в «Шахтере» и люблю этот клуб и страдаю больше всех. Месседж простой – болельщики недовольны. Они имеют право критиковать и быть недовольными, но с другой стороны, в прошлом году мы были не в лучшей ситуации, но в конце все получилось хорошо. Мы верим в эту команду, в тренерский штаб. Надо делать анализ, выводы и двигаться дальше.

– Изменился ли кредит доверия к главному тренеру после поражения 0:3?

– Нет, к тренеру полное доверие и поддержка.