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  4. Срна назвал причину поражения Шахтера в ЛЧ. Есть ли доверие к Пушичу?
Лига чемпионов
03 октября 2024, 13:06 | Обновлено 03 октября 2024, 14:08
1855
19

Срна назвал причину поражения Шахтера в ЛЧ. Есть ли доверие к Пушичу?

Спортивный директор горняков считает, что в негативном результате виноваты все

03 октября 2024, 13:06 | Обновлено 03 октября 2024, 14:08
1855
19
Срна назвал причину поражения Шахтера в ЛЧ. Есть ли доверие к Пушичу?
ФК Шахтер. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал поражение от итальянской «Аталанты» (0:3) в матче 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

– 2 матча в ЛЧ без голов, в чем, по вашему мнению, главная причина?

– Причина у всех. Каждый должен сделать анализ и сделать выводы – все вместе как команда. И все должны брать ответственность. Первый – я, а затем – все остальные. Мы играли против очень сильной команды на выезде. Болельщики «Шахтера» не любят проигрывать. Я считаю, что надо проигрывать по-мужски, играя по-шахтерски. У нас сейчас неприятная ситуация. Во-первых, 6 очков отставания (от «Динамо» – прим.) в чемпионате. Есть еще 6 игр в Лиге чемпионов. Нам нужно делать выводы, брать ответственность каждому и двигаться дальше.

– Какой месседж хотели бы сделать болельщикам после такого результата?

– Я тоже болельщик «Шахтера». Я работаю в «Шахтере» и люблю этот клуб и страдаю больше всех. Месседж простой – болельщики недовольны. Они имеют право критиковать и быть недовольными, но с другой стороны, в прошлом году мы были не в лучшей ситуации, но в конце все получилось хорошо. Мы верим в эту команду, в тренерский штаб. Надо делать анализ, выводы и двигаться дальше.

– Изменился ли кредит доверия к главному тренеру после поражения 0:3?

– Нет, к тренеру полное доверие и поддержка.

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Аталанта Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Аталанта Дарио Срна Марино Пушич
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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Комментарии 19
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avk2307
Я не розумію, що має на увазі Срна коли говорить, що минулого року була така сама ситуація , але вийшло все добре? Змінили Ван Леувена на Пушича.
Програли Порту, дивом виграли в Антверпена і без шансів з Марселем вилетіли....
В УПЛ всечерез кабінети порішали ..
Що там доброго було? гра ж не змінилась зовсім, тільки гірше стала...
А ще витратили 30 з хвостом млн на другосортних бразильців а своїх розігнали по арендам або просто вигнали...
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+5
Saar
🤣🤣🤣 третій матч в ЛЧ буде, як перші "дві серії"
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
Андрій Заліщук
Чемпіонство вертається до Києва, Шахта себе уже вичерпала як команда, стидобище днонецьке
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+3
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potemkin78
шансы ДК на чемпионство резко увеличились 
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+3
Дані Рохас
Вот именно, проиграть можно по разному, в этом всё  и дело, никто не ждёт что ШД будет показывать хорошие результаты в нынешней ситуации, но хотя бы стараться играть в футбол - этого бы хотелось
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+2
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v2341770
Так, пане Срна, Ви теж винні у тому, що Шахтар під керівництвом Пушича і його ТШ повільно але впевнено перетворюється у середняка УПЛ, адже саме Ви були протеже цього фахівця на посаду ГТ команди.І ще - нагадайте, при  нагоді, пану Палкіну, що він все ж таки є генеральним директором ФК ШАХТАР, а не SKM, чи ще якось економічного дива Донбасу і перш за все відповідає за розвиток головної команди клубу, а потім все інше.
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+1
Sergio
по-чоловічому??? а хіба срна знає що це таке?)
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0
serhiy
Не треба було тобі свистіти,що це найкращий Шахтар за всі часи. Спустіться з неба -цього сезону ви обсираєтеся і з гравцями і з тренером !!! Це найгірша версія цього клубу який я бачив за купу років !!!
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0
Burevestnik
до біса отих Матвієнків, Судакових, Зубкових і т.п.   !!! 
на офіційному сайті ШД є 11 легіонерів для основного складу.
отже, в основний склад: на воротах Різник, 10 польових-легіонерів.
і такий склад покаже Арсеналу де раки зимують !!!     
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0
zelc006
Понабирали эврогейців у керівництво і пшик один.... Он диряві своїми домочадцями керуються і усіх шпокають, як собак невінчаних... 
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-3
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