Будет ли играть еще Лунин? Известно, в каком матче Реала вернется Куртуа 

Украинский голкипер Андрей Лунин заболел вирусной инфекцией. Андрей не сможет помочь сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций.

По информации портала AS, сроки восстановления Лунина пока неизвестны. Но в «Реале» не сильно обеспокоены потерей украинского вратаря, ведь уверены, что бельгийский вратарь Тибо Куртуа восстановится от травмы до следующего матча с «Сельтой», который состоится 19 октября 2024 года.

Лунин из-за травмы Куртуа успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от «Лилля» (0:1) и помог «Реалу» победить «Вильрреал» (2:0) в Ла Лиге, отыграв на ноль.