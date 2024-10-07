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  4. Будет ли играть еще Лунин? Известно, в каком матче Реала вернется Куртуа 
Испания
07 октября 2024, 09:38 |
2038
3

Будет ли играть еще Лунин? Известно, в каком матче Реала вернется Куртуа 

Тибо успеет восстановиться до следующего матча «сливочных»

07 октября 2024, 09:38 |
2038
3
Будет ли играть еще Лунин? Известно, в каком матче Реала вернется Куртуа 
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин заболел вирусной инфекцией. Андрей не сможет помочь сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций.

По информации портала AS, сроки восстановления Лунина пока неизвестны. Но в «Реале» не сильно обеспокоены потерей украинского вратаря, ведь уверены, что бельгийский вратарь Тибо Куртуа восстановится от травмы до следующего матча с «Сельтой», который состоится 19 октября 2024 года.

Лунин из-за травмы Куртуа успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от «Лилля» (0:1) и помог «Реалу» победить «Вильрреал» (2:0) в Ла Лиге, отыграв на ноль.

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Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа травма
Дмитро Олійник Источник: AS
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potemkin78
как удачно все заболевают
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Saar
  Лунін- це запаска. Не більше. І більшим не буде.
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-2
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