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Айнтрахт Ф
06.10.2024 18:30 – FT 3 : 3
Бавария
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Германия
07 октября 2024, 04:44 | Обновлено 07 октября 2024, 04:52
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Компани выступил с заявлением после голевого триллера Баварии с Айнтрахтом

Команды сыграли в Бундеслиге в результативную ничью

07 октября 2024, 04:44 | Обновлено 07 октября 2024, 04:52
406
0
Компани выступил с заявлением после голевого триллера Баварии с Айнтрахтом
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани дал оценку поединку 6-го тура чемпионата Германии, в котором его команда сыграла с «Айнтрахтом» вничью 3:3.

«Давайте просто сохранять спокойствие. Сегодня команда сыграла отлично. У нас было очень много моментов. Возможно, мы заслуживали большего.

Мы должны просто продолжать в том же духе, идти своим путем и верить, что такая игра в конце концов принесет нам результаты. У меня есть большая надежда. То, что делает эта команда, ненормально.

У меня достаточно опыта. Если мы продолжим в том же духе, то снова будем выигрывать матчи. Мы должны сохранять спокойствие», – заявил Компани в интервью DAZN после финального свистка.

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Венсан Компани чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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