Компани выступил с заявлением после голевого триллера Баварии с Айнтрахтом

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани дал оценку поединку 6-го тура чемпионата Германии, в котором его команда сыграла с «Айнтрахтом» вничью 3:3.

«Давайте просто сохранять спокойствие. Сегодня команда сыграла отлично. У нас было очень много моментов. Возможно, мы заслуживали большего.

Мы должны просто продолжать в том же духе, идти своим путем и верить, что такая игра в конце концов принесет нам результаты. У меня есть большая надежда. То, что делает эта команда, ненормально.

У меня достаточно опыта. Если мы продолжим в том же духе, то снова будем выигрывать матчи. Мы должны сохранять спокойствие», – заявил Компани в интервью DAZN после финального свистка.