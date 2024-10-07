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07 октября 2024, 04:06 | Обновлено 07 октября 2024, 04:13
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Фонсека назвал цирком судейство в Серии А. Что задело экс-коуча Шахтера?

Португалец – о судействе матча «Фиорентина» – «Милан»

07 октября 2024, 04:06 | Обновлено 07 октября 2024, 04:13
180
0
Фонсека назвал цирком судейство в Серии А. Что задело экс-коуча Шахтера?
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека выступил с критикой арбитража поединка 7-го тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Миланом» (2:1), в котором было назначено три 11-метровых.

«Я люблю футбол и не хочу участвовать в этом цирке. Теперь пенальти назначают за все подряд, как в нашу пользу, так и в пользу соперника. Когда пенальти дают за малейшее касание – это не футбол. Не хочу в это ввязываться.

Думаю, мы достаточно хорошо играли по нынешней схеме до этого момента, не то чтобы «Фиорентина» создала много моментов. Чего нам не хватало, так это агрессии. Мы позволили забить легкий гол после аута в первом тайме, второй гол тоже стал следствием длинного заброса. Я сказал футболистам, что дело не в тактике, а в том, что они недостаточно агрессивны в защите и атаке.

Когда не забиваешь два пенальти, тяжело выиграть матч, сколько моментов ни создавай. Мне казалось, что и навесы были не очень хорошими», – заявил в эфире DAZN после матча Фонсека, который, напомним, в свое время возглавлял донецкий «Шахтер».

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Паулу Фонсека чемпионат Италии по футболу Серия A
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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