ВИДЕО. Итоги дня Серии A. Фиорентина обыграла Милан, Юве взял лишь очко
Вечером 6 октября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Италии
Вечером 6 октября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Италии.
В центральном матче игрового дня Фиорентина обыграла Милан (2:1).
У хозяев поля забили Ясин Адли и Альберт Гудмундссон, а у гостей отличился Кристиан Пулишич.
Интересно, что россонери не реализовали два пенальти – Тео Эрнандес и Тэмми Абрахам.
Ювенту взял лишь очко в поединке против Кальяри (1:1)
Чемпионат Италии. Серия A
7-й тур, 6 октября
Ювентус – Кальяри – 1:1
Голы: Влахович, 15 (пен) – Марин, 88 (пен)
Болонья – Парма – 0:0
Лацио – Эмполи – 2:1
Голы: Дзакканьи, 45+4, Педро, 84 – Эспозито, 9
Фиорентина – Милан – 2:1
Голы: Адли, 35, Гудмундссон, 73 – Пулишич, 60
События матча
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