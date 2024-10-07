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07 октября 2024, 00:55 | Обновлено 07 октября 2024, 01:29
12
0

ВИДЕО. Итоги дня Серии A. Фиорентина обыграла Милан, Юве взял лишь очко

Вечером 6 октября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Италии

07 октября 2024, 00:55 | Обновлено 07 октября 2024, 01:29
12
0
ВИДЕО. Итоги дня Серии A. Фиорентина обыграла Милан, Юве взял лишь очко
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 октября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Италии.

В центральном матче игрового дня Фиорентина обыграла Милан (2:1).

У хозяев поля забили Ясин Адли и Альберт Гудмундссон, а у гостей отличился Кристиан Пулишич.

Интересно, что россонери не реализовали два пенальти – Тео Эрнандес и Тэмми Абрахам.

Ювенту взял лишь очко в поединке против Кальяри (1:1)

Чемпионат Италии. Серия A

7-й тур, 6 октября

Ювентус – Кальяри – 1:1

Голы: Влахович, 15 (пен) – Марин, 88 (пен)

Болонья – Парма – 0:0

Лацио – Эмполи – 2:1

Голы: Дзакканьи, 45+4, Педро, 84 – Эспозито, 9

Фиорентина – Милан – 2:1

Голы: Адли, 35, Гудмундссон, 73 – Пулишич, 60

События матча

52’
Войо Кулибали (Парма) получает красную карточку.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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