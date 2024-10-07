ВИДЕО. Итоги дня Серии A. Фиорентина обыграла Милан, Юве взял лишь очко

Вечером 6 октября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Италии.

В центральном матче игрового дня Фиорентина обыграла Милан (2:1).

У хозяев поля забили Ясин Адли и Альберт Гудмундссон, а у гостей отличился Кристиан Пулишич.

Интересно, что россонери не реализовали два пенальти – Тео Эрнандес и Тэмми Абрахам.

Ювенту взял лишь очко в поединке против Кальяри (1:1)

Чемпионат Италии. Серия A

7-й тур, 6 октября

Ювентус – Кальяри – 1:1

Голы: Влахович, 15 (пен) – Марин, 88 (пен)

Болонья – Парма – 0:0

Лацио – Эмполи – 2:1

Голы: Дзакканьи, 45+4, Педро, 84 – Эспозито, 9

Фиорентина – Милан – 2:1

Голы: Адли, 35, Гудмундссон, 73 – Пулишич, 60