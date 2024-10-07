Судаков – в огне! Как феерия Георгия повлияла на гонку голеадоров УПЛ?

6 октября в 9-м туре Украинской Премьер-лиги во Львове донецкий «Шахтер» добился крупной победы над ЛНЗ из Черкасс со счетом 5:1.

В составе «горняков» автором четырех голов стал полузащитник Георгий Судаков.

Покер позволил Судакову разделить лидерство в гонке бомбардиров УПЛ вместе с Александрмо Назаренко из «Полесья» Житомир. Оба игрока имеют в своем активе по 7 голов и оба дважды забили с пенальти.

Впрочем, Назаренко все же превосходит Судакова, так как отыграл меньше времени, чем футболист «Шахтера».

Напомним, в таблице УПЛ «Шахтер» с Судаковым занимает 4-е место с 16 очками. У «Полесья» 2-я позиция и 20 пунктов. Лидирует «Динамо», у которого 22 очка. Все команды сыграли по 8 матчей.

Лидеры гонки бомбардиров УПЛ 2024/2025