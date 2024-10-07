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  4. Судаков – в огне! Как феерия Георгия повлияла на гонку голеадоров УПЛ?
Украина. Премьер лига
07 октября 2024, 03:40 | Обновлено 07 октября 2024, 03:58
221
1

Судаков – в огне! Как феерия Георгия повлияла на гонку голеадоров УПЛ?

Игрок «Шахтер» забил 4 гола в матче с ЛНЗ

07 октября 2024, 03:40 | Обновлено 07 октября 2024, 03:58
221
1
Судаков – в огне! Как феерия Георгия повлияла на гонку голеадоров УПЛ?
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

6 октября в 9-м туре Украинской Премьер-лиги во Львове донецкий «Шахтер» добился крупной победы над ЛНЗ из Черкасс со счетом 5:1.

В составе «горняков» автором четырех голов стал полузащитник Георгий Судаков.

Покер позволил Судакову разделить лидерство в гонке бомбардиров УПЛ вместе с Александрмо Назаренко из «Полесья» Житомир. Оба игрока имеют в своем активе по 7 голов и оба дважды забили с пенальти.

Впрочем, Назаренко все же превосходит Судакова, так как отыграл меньше времени, чем футболист «Шахтера».

Напомним, в таблице УПЛ «Шахтер» с Судаковым занимает 4-е место с 16 очками. У «Полесья» 2-я позиция и 20 пунктов. Лидирует «Динамо», у которого 22 очка. Все команды сыграли по 8 матчей.

Лидеры гонки бомбардиров УПЛ 2024/2025

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Георгий Судаков Александр Назаренко (футбол) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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дыряво с пердя🤣
Судак в огне, шляпаренко у касымпаша турецком на крючке
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