В Лондоне не оценили игру Мудрика в матче против Ноттингем Форест

6 октября в матче 7-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Челси» на родном «Стэмфорд Бридж» сыграл вничью 1:1 с «Ноттингем Форест».

Украинский полузащитник «пенсионеров» Михаил Мудрик начал встречу на скамейке запасных своей команды. На поле он появился на 90-й минуте и отыграл 15 минут, которые были компенсированы арбитром ко времени поединка.

Авторитетное британское издание London.Football оставило действия Мудрика без оценки и обосновало свое решение.

«[Это был] поздний эпизодический выход, когда «Челси» пытался победить» – сказано в релизе London.Football к игре украинца.