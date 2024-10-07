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Англия
07 октября 2024, 02:22 | Обновлено 07 октября 2024, 02:30
174
0

В Лондоне не оценили игру Мудрика в матче против Ноттингем Форест

Украинец появился на поле на 90-й минуте

07 октября 2024, 02:22 | Обновлено 07 октября 2024, 02:30
174
0
В Лондоне не оценили игру Мудрика в матче против Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

6 октября в матче 7-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Челси» на родном «Стэмфорд Бридж» сыграл вничью 1:1 с «Ноттингем Форест».

Украинский полузащитник «пенсионеров» Михаил Мудрик начал встречу на скамейке запасных своей команды. На поле он появился на 90-й минуте и отыграл 15 минут, которые были компенсированы арбитром ко времени поединка.

Авторитетное британское издание London.Football оставило действия Мудрика без оценки и обосновало свое решение.

«[Это был] поздний эпизодический выход, когда «Челси» пытался победить» – сказано в релизе London.Football к игре украинца.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Football London
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