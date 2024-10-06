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  4. Ярмоленко провел 500-й матч в украинской карьере
Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 23:43 |
170
1

Ярмоленко провел 500-й матч в украинской карьере

На высшем уровне 34-летний хавбек киевлян дебютировал 11 августа 2006 года

06 октября 2024, 23:43 |
170
1
Ярмоленко провел 500-й матч в украинской карьере
ФК Динамо

Поединок с «Кривбассом» (2:1) стал 500-м в украинской карьере 34-летнего полузащитника киевлян Андрея Ярмоленко. Он стал 10-м футболистом, достигшим этого рубежа в рядах отечественных команд за годы независимости.

252 встречи Ярмоленко отыграл в чемпионатах Украины, 124 – за национальную сборную, 89 – в еврокубках, 29 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины. На клубном уровне Андрей 375 матчей провел за «Динамо» и 1 – за черниговскую «Десну», в составе которой 11 августа 2006 года в гостевом кубковом поединке с тернопольской «Нивой» (2:0), он дебютировал на высшем уровне.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

500 матчей в украинской карьере Андрея Ярмоленко

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

2006/07

Десна

-

1

-

-

-

1

2007/08

Динамо

1

-

-

-

-

1

2008/09

Динамо

10

3

1

-

1

14

2009/10

Динамо

28

2

1

6

7

44

2010/11

Динамо

26

5

-

16

4

51

2011/12

Динамо

28

1

1

10

12

52

2012/13

Динамо

27

1

-

12

9

49

2013/14

Динамо

26

4

-

9

8

47

2014/15

Динамо

26

5

1

11

9

52

2015/16

Динамо

23

3

1

7

13

47

2016/17

Динамо

28

3

-

5

8

44

2017/18

Динамо

5

-

1

4

1

10

Боруссия Д

-

-

-

-

7

7

2018/19

Вест Хэм

-

-

-

-

3

3

2019/20

Вест Хэм

-

-

-

-

6

6

2020/21

Вест Хэм

-

-

-

-

13

13

2021/22

Вест Хэм

-

-

-

-

10

10

2022/23

Аль-Айн

-

-

-

-

6

6

2023/24

Динамо

15

1

-

2

7

25

2024/25

Динамо

7

-

-

7

2

16

Итого

252

29

6

89

124

500

Топ-10 гвардейцев украинских команд за годы независимости (1992-2024)

Игрок

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

426

60

9

143

92

730

2.

Андрей ПЯТОВ

344

42

10

132

102

630

3.

Тарас СТЕПАНЕНКО

367

36

11

101

86

601

4.

Руслан РОТАНЬ

375

54

2

68

100

599

5.

Олег ГУСЕВ

319

48

6

98

98

569

6.

Олег ШЕЛАЕВ

412

48

-

56

36

552

7.

Дарио СРНА

339

48

12

137

-

536

8.

Владислав ВАЩУК

343

47

-

62

63

515

9.

Андрей ВОРОБЕЙ

315

53

2

67

68

505

10.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

252

29

6

89

124

500

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

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цифры и факты Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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mastter77
еще один рекордсмен, блд...
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