Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИВЧАРЕНКО: «Последствия тяжелого пути ощутили во втором тайме»
Украина. Премьер лига
07 октября 2024, 00:49 | Обновлено 07 октября 2024, 02:38
66
0

ВИВЧАРЕНКО: «Последствия тяжелого пути ощутили во втором тайме»

Защитник «Динамо» прокомментировал победу в поединке над «Кривбассом»

07 октября 2024, 00:49 | Обновлено 07 октября 2024, 02:38
66
0
ВИВЧАРЕНКО: «Последствия тяжелого пути ощутили во втором тайме»
ФК Динамо

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал победу в поединке 9-го тура УПЛ против «Кривбасса» (2:1).

– Очень непростой матч – в первом тайме командам удалось забить три гола, во втором тайме было без забитых мячей, но победа все же есть…

– Действительно, вы видели очень тяжелая игра, после еврокубков всегда трудно переключаться. Плюс, конечно, дорога влияет на кондицию. Поэтому хорошо, что удалось победить – это самое главное.

– «Динамо» поднялось на чистое первое место. Как удачным был для команды старта сезона?

– Хорошо, что удается выигрывать каждую игру, а в таблицу уже посмотрим в конце сезона. Надеемся, все так и останется, как сейчас (улыбается).

– В связи с переездами динамовцам приходилось тренироваться не в Украине. Как это влияет на физическое состояние игроков?

– Конечно, это влияет, но жаловаться мы не вправе. Выходим, играем – имеем то, что имеем.

– Во втором тайме было сложнее выбегать в атаку…

– Как я уже сказал, последствия тяжелого пути ощутили во втором тайме. Ноги налились… Хорошо, что выиграли.

По теме:
Максим БРАГАРУ: «Ожидали, что будет тяжелая игра, так и получилось»
Ярмоленко провел 500-й матч в украинской карьере
Нарушения не было. Экс-арбитр ФИФА рассказал о незасчитанном голе Зари
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс Константин Вивчаренко
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Ярмоленко и Лунина
Футбол | 06 октября 2024, 22:25 39
Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Ярмоленко и Лунина
Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Ярмоленко и Лунина

Александр Назаренко и Дмитрий Ризнык переведены из резервного списка в основной

Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
Футзал | 06 октября 2024, 18:23 18
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча за третье место чемпионата мира 2024 по футзалу

Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Футзал | 06.10.2024, 17:12
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
Футбол | 06.10.2024, 07:55
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
Лунин обратился к Карвахалю после ужасной травмы в последней игре Ла Лиги
Футбол | 07.10.2024, 01:11
Лунин обратился к Карвахалю после ужасной травмы в последней игре Ла Лиги
Лунин обратился к Карвахалю после ужасной травмы в последней игре Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
05.10.2024, 07:47 15
Футбол
В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором
В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором
06.10.2024, 13:03 1
Футбол
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
06.10.2024, 12:05 1
Футбол
Фьюри пояснил, почему не нуждается в долгой подготовке к реваншу с Усиком
Фьюри пояснил, почему не нуждается в долгой подготовке к реваншу с Усиком
06.10.2024, 11:23 1
Бокс
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 13
Футбол
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
06.10.2024, 00:42 2
Футбол
Тяжелая победа за 2,5 часа. Стародубцева стартовала на турнире в Китае
Тяжелая победа за 2,5 часа. Стародубцева стартовала на турнире в Китае
05.10.2024, 15:34 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем