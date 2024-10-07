ВИВЧАРЕНКО: «Последствия тяжелого пути ощутили во втором тайме»

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал победу в поединке 9-го тура УПЛ против «Кривбасса» (2:1).

– Очень непростой матч – в первом тайме командам удалось забить три гола, во втором тайме было без забитых мячей, но победа все же есть…

– Действительно, вы видели очень тяжелая игра, после еврокубков всегда трудно переключаться. Плюс, конечно, дорога влияет на кондицию. Поэтому хорошо, что удалось победить – это самое главное.

– «Динамо» поднялось на чистое первое место. Как удачным был для команды старта сезона?

– Хорошо, что удается выигрывать каждую игру, а в таблицу уже посмотрим в конце сезона. Надеемся, все так и останется, как сейчас (улыбается).

– В связи с переездами динамовцам приходилось тренироваться не в Украине. Как это влияет на физическое состояние игроков?

– Конечно, это влияет, но жаловаться мы не вправе. Выходим, играем – имеем то, что имеем.

– Во втором тайме было сложнее выбегать в атаку…

– Как я уже сказал, последствия тяжелого пути ощутили во втором тайме. Ноги налились… Хорошо, что выиграли.