Лига наций06 октября 2024, 22:12 | Обновлено 06 октября 2024, 22:36
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Ребров довызвал в сборную Украины одного из лучших игроков сезона УПЛ
Александр Назаренко получил дебютный вызов в сборную Украины
06 октября 2024, 22:12 | Обновлено 06 октября 2024, 22:36
1322
4
В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.
По информации портала ТаТоТаке, 24-летний полузащитник «Полесья» Александр Назаренко получил дебютный вызов в национальную сборную Украины.
Назаренко мощно начал сезон УПЛ 2024/25. Александр сыграл за «Полесье» восемь матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.
Ранее Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко.
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Комментарии 4
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Безумовно Назаренко виклик заслужив. Але є питання по опорній зоні. Все-таки довиклик Бондаренка напрошується.
Побольше бы таких вызовов, эти пацаны хотя б землю на поле будут грызть и биться до конца (в теории, будет скоро видно)
Ну нарешті!
Дуже добре, ще треба було Бондаренко викликати, а то тягнуть цих обісраних з фк гуньдяй суркіса та медведчука, а потім ганьба🤮
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