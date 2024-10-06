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  4. Ребров довызвал в сборную Украины одного из лучших игроков сезона УПЛ
Лига наций
06 октября 2024, 22:12 | Обновлено 06 октября 2024, 22:36
1322
4

Ребров довызвал в сборную Украины одного из лучших игроков сезона УПЛ

Александр Назаренко получил дебютный вызов в сборную Украины

06 октября 2024, 22:12 | Обновлено 06 октября 2024, 22:36
1322
4
Ребров довызвал в сборную Украины одного из лучших игроков сезона УПЛ
ФК Полесье. Александр Назаренко

В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.

По информации портала ТаТоТаке, 24-летний полузащитник «Полесья» Александр Назаренко получил дебютный вызов в национальную сборную Украины.

Назаренко мощно начал сезон УПЛ 2024/25. Александр сыграл за «Полесье» восемь матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций Александр Назаренко (футбол) Полесье Житомир ТаТоТаке
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Vitalii_Mykolaiv
Безумовно Назаренко виклик заслужив. Але є питання по опорній зоні. Все-таки довиклик Бондаренка напрошується.
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+1
Стюард #11
Побольше бы таких вызовов, эти пацаны хотя б землю на поле будут грызть и биться до конца (в теории, будет скоро видно)
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0
Cityzen83
Ну нарешті!
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0
Отаман
Дуже добре, ще треба було Бондаренко викликати, а то тягнуть цих обісраних з фк гуньдяй суркіса та медведчука, а потім ганьба🤮
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-5
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Теннис
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