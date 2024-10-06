Ребров довызвал в сборную Украины одного из лучших игроков сезона УПЛ

В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.

По информации портала ТаТоТаке, 24-летний полузащитник «Полесья» Александр Назаренко получил дебютный вызов в национальную сборную Украины.

Назаренко мощно начал сезон УПЛ 2024/25. Александр сыграл за «Полесье» восемь матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко.