Нарушения не было. Экс-арбитр ФИФА рассказал о незасчитанном голе Зари

В матче 9-го тура УПЛ между «Вересом» и «Зарей» (2:1), который завершился победой хозяев поля, было несколько эпизодов, вызвавших вопрос у футбольного сообщества.

Наиболее резонансным был произошедший на 38-й минуте поединка. Луганчанин Роман Вантух с левого фланга устроил диагональный навес в штрафную соперника.

В верховой борьбе с игроком «Зари» Александром Яциком вратарь ровенчан Андрей Кожухарь не сумел завладеть мячом. Тот отскочил к капитану гостей Филиппа Будковского, и он головой поразил ворота «Верес».

Однако после консультации с коллегами VAR арбитр Анастасия Романюк гол не засчитала, считая, что было нападение на голкипера.

Этот эпизод вызвал негативную реакцию у наставника «Зари» Младена Бартуловича, который упомянул его на послематчевой пресс-конференции: «Ошибки судьи влияют на игру и итоговый счет. Говорят другие, что это был чистый мяч. Это уже не первое заблуждение против нас».

Экс-арбитра ФИФА Олег Орехов ответил на вопрос от Sport.ua о правильности судейского решения:

«Нарушения я не увидел, а вот неуверенную игру вратаря «Верес» – да. Ошибки всегда влияют как на игроков, так и на судей. Это уже другое настроение, уверенность и тому подобное».