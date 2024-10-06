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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 23:23 | Обновлено 06 октября 2024, 23:43
182
1

Нарушения не было. Экс-арбитр ФИФА рассказал о незасчитанном голе Зари

Олег Орехов прокомментировал спорный эпизод в матче Вереса и Зари

06 октября 2024, 23:23 | Обновлено 06 октября 2024, 23:43
182
1
Нарушения не было. Экс-арбитр ФИФА рассказал о незасчитанном голе Зари
ФК Верес Ровно

В матче 9-го тура УПЛ между «Вересом» и «Зарей» (2:1), который завершился победой хозяев поля, было несколько эпизодов, вызвавших вопрос у футбольного сообщества.

Наиболее резонансным был произошедший на 38-й минуте поединка. Луганчанин Роман Вантух с левого фланга устроил диагональный навес в штрафную соперника.

В верховой борьбе с игроком «Зари» Александром Яциком вратарь ровенчан Андрей Кожухарь не сумел завладеть мячом. Тот отскочил к капитану гостей Филиппа Будковского, и он головой поразил ворота «Верес».

Однако после консультации с коллегами VAR арбитр Анастасия Романюк гол не засчитала, считая, что было нападение на голкипера.

Этот эпизод вызвал негативную реакцию у наставника «Зари» Младена Бартуловича, который упомянул его на послематчевой пресс-конференции: «Ошибки судьи влияют на игру и итоговый счет. Говорят другие, что это был чистый мяч. Это уже не первое заблуждение против нас».

Экс-арбитра ФИФА Олег Орехов ответил на вопрос от Sport.ua о правильности судейского решения:

«Нарушения я не увидел, а вот неуверенную игру вратаря «Верес» – да. Ошибки всегда влияют как на игроков, так и на судей. Это уже другое настроение, уверенность и тому подобное».

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Заря судейство Олег Орехов инсайд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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mini.f
Снова вытащили из забытья этого коррупционера от футбола,  пожизненно отстраненного от футбола за взятки в международных матчах. И у него хватает совести обсуждать судейство футбольных матчей? Бред собачий...
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