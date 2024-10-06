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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 23:12 | Обновлено 06 октября 2024, 23:29
176
0

Верес заполнит паузу в чемпионате спаррингом с одним из лидеров УПЛ

Ровенская команда планирует съездить в Житомир на игру с Полесьем

06 октября 2024, 23:12 | Обновлено 06 октября 2024, 23:29
176
0
Верес заполнит паузу в чемпионате спаррингом с одним из лидеров УПЛ
ФК Верес Ровно

Как стало известно Sport.ua, «Верес» во время перерыва в чемпионате Украины, вызванного матчами сборных, заполнит паузу контрольным матчем с «Полисьем», который состоится 12 октября в Житомире. Ровенский клуб возобновит тренировочный процесс 9 октября.

В расположении «Вереса» будет отсутствовать вратарь Андрей Кожухарь, вызванный в сборную Молдовы. В поединке с «Зарей» он был заменен из-за проблем с приводной мышцей бедра.

Есть основания надеяться на скорый возврат в строй Руслана Степанюка, Михаила Протасевича, Евгения Морозко, а вот Василий Гакман после серьезной травмы в поединке с луганчанами выбыл надолго.

Следующий поединок в чемпионате Украины «Верес» проведет 20 октября в Одессе с «Черноморцем».

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Полесье Житомир Верес Ровно Полесье - Верес контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Андрей Кожухарь травма Руслан Степанюк Михаил Протасевич Евгений Морозко Василий Гакман
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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