Верес заполнит паузу в чемпионате спаррингом с одним из лидеров УПЛ

Как стало известно Sport.ua, «Верес» во время перерыва в чемпионате Украины, вызванного матчами сборных, заполнит паузу контрольным матчем с «Полисьем», который состоится 12 октября в Житомире. Ровенский клуб возобновит тренировочный процесс 9 октября.

В расположении «Вереса» будет отсутствовать вратарь Андрей Кожухарь, вызванный в сборную Молдовы. В поединке с «Зарей» он был заменен из-за проблем с приводной мышцей бедра.

Есть основания надеяться на скорый возврат в строй Руслана Степанюка, Михаила Протасевича, Евгения Морозко, а вот Василий Гакман после серьезной травмы в поединке с луганчанами выбыл надолго.

Следующий поединок в чемпионате Украины «Верес» проведет 20 октября в Одессе с «Черноморцем».