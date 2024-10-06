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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 22:59 | Обновлено 06 октября 2024, 23:23
134
0

БУЯЛЬСКИЙ: «Соперник хорошо нас разобрал, поэтому было тяжело»

Капитан «Динамо» прокомментировал победу в матче против «Кривбасса»

06 октября 2024, 22:59 | Обновлено 06 октября 2024, 23:23
134
0
БУЯЛЬСКИЙ: «Соперник хорошо нас разобрал, поэтому было тяжело»
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Капитан Динамо Виталий Буяльский прокомментировал победу в матче против Кривбасса (2:1).

– Поздравляем с победой. Команда активно стартовала в игре. Как чувствовали по физическим кондициям?

– Вы правильно сказали, что мы хорошо стартовали. В первом тайме удавалось то, о чем договаривались, забили два мяча. Но перед перерывом пропустили, и все, кто когда-то играл в футбол, прекрасно понимают, что если пропускаешь на первых или последних минутах, то теряешь уверенность. Так и случилось – мы где-то потеряли уверенность, и во втором тайме был больше не футбол, а сумбур.

Но сегодня было важно в первую очередь получить три очка. Иногда такие матчи бывают и именно в таких играх проявляется командный дух.

– Как решали, кто будет пробивать пенальти?

– Ярмоленко сказал, чтобы бил я. Обычно пробивает он, но благодарю его, что дал мне пробить на этот раз. Примечательно, что пока арбитр смотрел VAR, дважды думал избивать влево от себя, но в последний момент передумал. Теперь для меня будет уроком, что не нужно менять свое первоочередное мнение.

– Вы являетесь лучшим бомбардиром команды в чемпионате Украины на данный момент, имея три забитых мяча…

– На самом деле для голов много делают нападающие и фланговые полузащитники – нападающий уводит оппонента, а я действую в такой зоне, в которой фланговый игрок выкатывает мне мяч, и поэтому нужно реализовывать такие моменты.

– Какую установку давал на второй тайм Александр Шовковский, учитывая гол в раздевалку?

– В принципе, ничего такого не говорил, чтобы мы что-то меняли в плане тактики. Только сказал, чтобы сзади больше контролировали мяч, чтобы их группа атаки больше бегала и уставала. Но соперник хорошо нас разобрал, действовали против нас один в один, поэтому сзади тяжело было контролировать мяч. Они не перекрывали зоны, а шли в игрока, поэтому приходилось много выбивать мяч.

– Вы сейчас очень сосредоточены, спешите на поезд и отправляетесь в сборную. Какое настроение перед матчами за национальную команду?

– В общем, отличный, ведь удалось выиграть сегодня. Если бы, не дай Бог, потеряли очки, тогда было бы совсем другое настроение. А так – выиграли, все довольны, и главное, чтобы все вернулись из сборной без травм.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс Кривбасс Кривой Рог Виталий Буяльский
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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