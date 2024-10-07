Максим БРАГАРУ: «Ожидали, что будет тяжелая игра, так и получилось»

Полузащитник «Динамо» Максим Брагару прокомментировал победный матч 9-го тура УПЛ против «Кривбасса» (2:1):

– Сегодня вы вышли на поле в стартовом составе. Какие впечатления от игры?

– Конечно, я счастлив выходить на поле с первых минут. Были моменты, когда прибегали проходы, но не хватало конечности. Буду работать над этим.

– В еврокубковом матче вы получили красную карточку. Как удалось пережить это психологически и подготовиться к этому поединку?

– Все поддержали – и партнеры, и тренерский штаб, и семья. Я пытался забыть тот момент, сконцентрировался на подготовке, чтобы прогрессировать и показывать результат.

– На что Александр Шовковский обращал внимание перед матчем с «Кривбассом»? На какие слабые стороны соперник указывал?

– Во-первых, акцентировали внимание на том, что будет очень трудная игра. Команда навязывает борьбу, есть очень хорошие исполнители, активно прессингуют. Ожидали, что будет трудная игра – так и случилось.