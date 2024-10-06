Динамо: Бражко и Пихаленок восстанавливаются после травм

В матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы против немецкого «Хоффенхайма» (0:2) травмы получили двое футболистов «Динамо».

У полузащитника Александра Пихаленка диагностировали повреждение камбаловидной мышцы. Срок реабилитации хавбека – три недели.

Полузащитник Владимир Бражко не может играть из-за трещин ребер в стадии консолидации. О сроках восстановления динамовца будет сообщено дополнительно.

Оба футболиста не поедут из-за повреждений в сборную Украины и будут восстанавливаться на клубной базе в Вите-Литовской.