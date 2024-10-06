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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 21:59 | Обновлено 06 октября 2024, 22:30
191
0

Динамо: Бражко и Пихаленок восстанавливаются после травм

Александр Пихаленок вернется в игру через три недели

06 октября 2024, 21:59 | Обновлено 06 октября 2024, 22:30
191
0
Динамо: Бражко и Пихаленок восстанавливаются после травм
ФК Динамо

В матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы против немецкого «Хоффенхайма» (0:2) травмы получили двое футболистов «Динамо».

У полузащитника Александра Пихаленка диагностировали повреждение камбаловидной мышцы. Срок реабилитации хавбека – три недели.

Полузащитник Владимир Бражко не может играть из-за трещин ребер в стадии консолидации. О сроках восстановления динамовца будет сообщено дополнительно.

Оба футболиста не поедут из-за повреждений в сборную Украины и будут восстанавливаться на клубной базе в Вите-Литовской.

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Динамо Киев Владимир Бражко Александр Пихаленок травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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