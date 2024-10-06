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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 20:51 | Обновлено 06 октября 2024, 20:58
2348
0

Серьезные проблемы. Тренер Динамо – о травмах Пихаленка и Бражко

Шовковский рассказал о травмах основных игроков

06 октября 2024, 20:51 | Обновлено 06 октября 2024, 20:58
2348
0
Серьезные проблемы. Тренер Динамо – о травмах Пихаленка и Бражко
ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

Тренер Динамо Александр Шовковской после победы в матче УПЛ против Кривбасса рассказал о проблемах основных полузащитников Александра Пихаленка и Владимира Бражко.

«Есть определенные проблемы. Сперва несколько дней пропустили Ярмоленко и Буяльский, не могли на них рассчитывать, поэтому не сумели сыграть весь матч. Теперь выпал Саша Пихаленок, и у него очень непростая травма. Где-то минимум три недели или месяц он пропустит, а потом нужно догонять и набирать форму».

«Насколько я понимаю, у него примерно такая же ситуация, как у Александра Зинченко».

«Владимир Бражко – у него проблемы с грудной клеткой и ребрами. Не перелом, но трещина. И еще у него повреждение приводящей мышцы. Хорошо, что есть ротация, хотя ребята хотят играть каждый матч и недовольны, когда не получают минуты».

«Поэтому у нас постоянно есть ротация, чтобы все себя чувствовали хорошо в команде», – сказал Шовковский.

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Динамо Киев Динамо - Кривбасс Александр Шовковский Александр Пихаленок Владимир Бражко травма Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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