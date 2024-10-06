Серьезные проблемы. Тренер Динамо – о травмах Пихаленка и Бражко

Тренер Динамо Александр Шовковской после победы в матче УПЛ против Кривбасса рассказал о проблемах основных полузащитников Александра Пихаленка и Владимира Бражко.

«Есть определенные проблемы. Сперва несколько дней пропустили Ярмоленко и Буяльский, не могли на них рассчитывать, поэтому не сумели сыграть весь матч. Теперь выпал Саша Пихаленок, и у него очень непростая травма. Где-то минимум три недели или месяц он пропустит, а потом нужно догонять и набирать форму».

«Насколько я понимаю, у него примерно такая же ситуация, как у Александра Зинченко».

«Владимир Бражко – у него проблемы с грудной клеткой и ребрами. Не перелом, но трещина. И еще у него повреждение приводящей мышцы. Хорошо, что есть ротация, хотя ребята хотят играть каждый матч и недовольны, когда не получают минуты».

«Поэтому у нас постоянно есть ротация, чтобы все себя чувствовали хорошо в команде», – сказал Шовковский.