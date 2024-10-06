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Испания
06 октября 2024, 20:15 | Обновлено 06 октября 2024, 20:30
2959
2

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Довбика

Артем в 1-м тайме поразил ворота Монцы за Рому, но судья зафиксировал положение вне игры

06 октября 2024, 20:15 | Обновлено 06 октября 2024, 20:30
2959
2
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

6 октября проходит матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Монца и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Бриантео. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в стартовом составе.

❗️ ВИДЕО. Отмененный гол Довбика в Telegram

На 15-й минуте украинец удачно сыграл на добивании и поразил ворота соперников. Однако рефери отменил гол из-за осайда.

Позже система VAR предоставила четкий кадр, который действительно подтверждает положение вне игры.

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Довбика

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фото офсайд (вне игры) Артем Довбик Рома Рим Монца Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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FunnyCat_____
почему нету такого кадра по голу ссикана Левому Берегу?
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