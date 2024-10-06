ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Довбика
Артем в 1-м тайме поразил ворота Монцы за Рому, но судья зафиксировал положение вне игры
6 октября проходит матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Монца и Рома.
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Поединок проходит на стадионе Бриантео. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в стартовом составе.
❗️ ВИДЕО. Отмененный гол Довбика в Telegram
На 15-й минуте украинец удачно сыграл на добивании и поразил ворота соперников. Однако рефери отменил гол из-за осайда.
Позже система VAR предоставила четкий кадр, который действительно подтверждает положение вне игры.
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Довбика
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