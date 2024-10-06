6 октября проходит матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Монца и Рома.

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Поединок проходит на стадионе Бриантео. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в стартовом составе.

❗️ ВИДЕО. Отмененный гол Довбика в Telegram

На 15-й минуте украинец удачно сыграл на добивании и поразил ворота соперников. Однако рефери отменил гол из-за осайда.

Позже система VAR предоставила четкий кадр, который действительно подтверждает положение вне игры.

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Довбика