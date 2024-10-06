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Англия
06 октября 2024, 15:26 | Обновлено 06 октября 2024, 16:20
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0

Экс-арбитр АПЛ недоволен судейством в матче Кристал Пэлас – Ливерпуль

Кит Хэкетт считает, что хозяев засудили

06 октября 2024, 15:26 | Обновлено 06 октября 2024, 16:20
210
0
Экс-арбитр АПЛ недоволен судейством в матче Кристал Пэлас – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристал Пэлас – Ливерпуль

Бывший арбитр английской Премьер-лиги Кит Хэкетт остался недоволен судейством в матче Кристал Пэлас – Ливерпуль. В одном из эпизодов защитник гостей Вирджил ван Дейк потянул за футболку игрока гостей Марка Гехи. Хэкетт считает, что это очевидный пенальти:

«Был очевидный пенальти, который должен быть назначен в ворота «Ливерпуля», но почему-то этого не увидел судья. Когда Гехи пытался добраться до мяча, ван Дейк откровенно тянул его назад. Защитник гостей использовал обе руки, чтобы сделать нарушение. Смысл VAR состоит в том, чтобы вмешиваться в подобные ситуации, однако здесь это выглядело откровенно жалко», – обеспокоенно заявил Хэкетт.

«Ливерпуль» одержал тяжелую победу со счетом 1:0 и остался на вершине турнирной таблицы.

Именно в этом поединке Арне Слот установил рекорд.

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чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Кристал Пэлас Вирджил ван Дейк Марк Гехи
Микола Титюк Источник: Liverpool.com
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