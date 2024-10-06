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  4. Слот установил в Ливерпуле рекорд всех времен
Англия
06 октября 2024, 10:49 |
723
0

Слот установил в Ливерпуле рекорд всех времен

Нидерландец вписал свое имя в клубную летопись

06 октября 2024, 10:49 |
723
0
Слот установил в Ливерпуле рекорд всех времен
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот стал автором исторического рекорда мерсисайдцев.

46-летний нидерландец стал первым наставником в истории «красных», которому удалось одержать с командой 9 побед в первых 10 матчах.

Как известно, 5 октября «Ливерпуль» выиграл у «Кристал Пэлас» (1:0) в 7-м туре Английской Премьер-лиги.

Мерсисайдцы под руководством Арне Слота проиграли только один раз — дома «Ноттингем Форест» (0:1) в 4-м туре АПЛ.

Ранее сообщалось, что Слоту покорилось с «Ливерпулем» уникальное достижение.

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Арне Слот Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Squawka
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