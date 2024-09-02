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  4. Первый за 88 лет. Слоту с Ливерпулем покорилось уникальное достижение
Англия
02 сентября 2024, 03:54 | Обновлено 02 сентября 2024, 03:58
138
1

Первый за 88 лет. Слоту с Ливерпулем покорилось уникальное достижение

Арне вошел в историю мерсисайдцев

02 сентября 2024, 03:54 | Обновлено 02 сентября 2024, 03:58
138
1
Первый за 88 лет. Слоту с Ливерпулем покорилось уникальное достижение
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот стал первым тренером «красных», который смог одержать победу в первом же выездном матче чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» за последние 88 лет.

В воскресенье, 1 сентября, в поединке 3-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» разгромил в гостях «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.

Последним тренером «Ливерпуля», побеждавшим в первом матче с «Манчестер Юнайтед», был Боб Пейсли в 1975 году. А побед в дебютной игре на домашнем стадионе «МЮ» не было ни у кого со времен Джорджа Кея (1936 год).

Ранее Арне Слот назвал причины крупной победы «Ливерпуля» над «МЮ».

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Арне Слот Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Юрій Остроумов Источник: Squawka
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Tower Bridge
Последние годы МЮ летит Ливеру как Минай какой то. Хотя были исключения.
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