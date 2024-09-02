Первый за 88 лет. Слоту с Ливерпулем покорилось уникальное достижение

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот стал первым тренером «красных», который смог одержать победу в первом же выездном матче чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» за последние 88 лет.

В воскресенье, 1 сентября, в поединке 3-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» разгромил в гостях «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.

Последним тренером «Ливерпуля», побеждавшим в первом матче с «Манчестер Юнайтед», был Боб Пейсли в 1975 году. А побед в дебютной игре на домашнем стадионе «МЮ» не было ни у кого со времен Джорджа Кея (1936 год).

Ранее Арне Слот назвал причины крупной победы «Ливерпуля» над «МЮ».