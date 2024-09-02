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Англия
02 сентября 2024, 02:42 | Обновлено 02 сентября 2024, 02:54
125
0

Слот назвал причины крупной победы Ливерпуля над МЮ

Наставник мерсисайдцев – о выигрыше на «Олд Траффорд»

02 сентября 2024, 02:42 | Обновлено 02 сентября 2024, 02:54
125
0
Слот назвал причины крупной победы Ливерпуля над МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил победу подопечных в гостевом матче 3-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (3:0), отметив сильные моменты в игре коллектива.

«Думаю, все, что вы хотите увидеть как тренер, вы увидели в этой игре. Были сложные моменты для нас – я думаю, «Юнайтед» очень хорошо начал. Затем у нас был отмененный гол, но не было никакой негативной реакции вообще, мы просто продолжали играть после этого: забили три, могли забить больше, два важных сейва Али [Бекера] во втором тайме. Так что все было на месте, и, возможно, самым важным было то, что скорость работы без мяча оказалась невероятной у всех игроков. Это делает сегодняшний день очень позитивным», – признался Слот.

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Арне Слот
Юрій Остроумов Источник: ФК Ливерпуль
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