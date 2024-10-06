Украина. Премьер лига06 октября 2024, 14:51 | Обновлено 06 октября 2024, 15:44
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Стали известны стартовые составы на матч между Шахтером и ЛНЗ
6 октября в 15:30 состоится поединок 9-го тура УПЛ
06 октября 2024, 14:51 | Обновлено 06 октября 2024, 15:44
650
0
6 октября в 15:30 состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Шахтер» и ЛНЗ.
Команды проведут поединок во Львове на стадионе «Арена Львов».
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Шурман из Киевской области.
Стали известны стартовые составы на матч между «Шахтером» и ЛНЗ
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