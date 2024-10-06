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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 14:51 | Обновлено 06 октября 2024, 15:44
650
0

Стали известны стартовые составы на матч между Шахтером и ЛНЗ

6 октября в 15:30 состоится поединок 9-го тура УПЛ

06 октября 2024, 14:51 | Обновлено 06 октября 2024, 15:44
650
0
Стали известны стартовые составы на матч между Шахтером и ЛНЗ
ФК Шахтер

6 октября в 15:30 состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Шахтер» и ЛНЗ.

Команды проведут поединок во Львове на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Шурман из Киевской области.

Стали известны стартовые составы на матч между «Шахтером» и ЛНЗ

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Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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