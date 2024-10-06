Севилья нацелилась на талантливого вингера Барселоны

«Севилья» планирует вернуться к борьбе за вингера «Барселоны» Ансу Фати в зимнее трансферное окно.

Фати, который в последние месяцы пережил трудные времена, приветствует возможность уйти в январе, чтобы восстановить свою лучшую форму. Андалузский клуб, осознавая потребности футболиста и свои собственные, планирует возобновить переговоры о его шестимесячной аренде, сообщает fichajes.net.

В предсезонке Ансу пользовался доверием главного тренера «Барселоны» Ханси Флика. Однако очередная травма осложнила его прогресс.

«Севилья» уже проявляла интерес к Фати прошлым летом. Тренер считает, что Ансу может стать ключевым звеном в его схеме, и убежден, что сможет помочь ему вернуть свой лучший уровень.