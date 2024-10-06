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  4. Севилья нацелилась на талантливого вингера Барселоны
Испания
06 октября 2024, 15:55 |
191
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Севилья нацелилась на талантливого вингера Барселоны

Ансу Фати может сменить клубную прописку

06 октября 2024, 15:55 |
191
0
Севилья нацелилась на талантливого вингера Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

«Севилья» планирует вернуться к борьбе за вингера «Барселоны» Ансу Фати в зимнее трансферное окно.

Фати, который в последние месяцы пережил трудные времена, приветствует возможность уйти в январе, чтобы восстановить свою лучшую форму. Андалузский клуб, осознавая потребности футболиста и свои собственные, планирует возобновить переговоры о его шестимесячной аренде, сообщает fichajes.net.

В предсезонке Ансу пользовался доверием главного тренера «Барселоны» Ханси Флика. Однако очередная травма осложнила его прогресс.

«Севилья» уже проявляла интерес к Фати прошлым летом. Тренер считает, что Ансу может стать ключевым звеном в его схеме, и убежден, что сможет помочь ему вернуть свой лучший уровень.

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Ансу Фати Барселона Севилья трансферы Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Павло Павленко Источник: Fichajes.net
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