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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 12:17 | Обновлено 06 октября 2024, 12:55
514
0

В Кривбассе оценили предстоящий матч с Динамо в УПЛ

Андрей Понедельник – о поединке 9-го тура

06 октября 2024, 12:17 | Обновлено 06 октября 2024, 12:55
514
0
В Кривбассе оценили предстоящий матч с Динамо в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Понедельник

Защитник криворожского «Кривбасса» Андрей Понедельник рассказал о статусе матча с «Динамо», который состоится 6 октября, и выделил один интересный момент предстоящего поединка.

– Как считаешь, матч «Динамо» – «Кривбасс» – центральный в 9-м туре?

– Думаю, да. Все болельщики ожидают, что игра будет очень интересной. Встретятся лидер чемпионата и прошлогодний бронзовый призер. Поединок должен стать насыщенным событиями и боевым.

– Будет ли грядущий матч в том числе интересен противостоянием двух сильных тренеров: Юрия Вернидуба и Александра Шовковского?

– Да, оба тренера – квалифицированные специалисты своего дела и имеют большой опыт работы. Считаю, Юрий Николаевич имеет преимущество в этом аспекте, ведь он работает больше времени на тренерской должности и имеет больший опыт, – заявил Понедельник.

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Андрей Понедельник Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Динамо - Кривбасс
Юрій Остроумов Источник: ФК Кривбасс
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