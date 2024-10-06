В Кривбассе оценили предстоящий матч с Динамо в УПЛ

Защитник криворожского «Кривбасса» Андрей Понедельник рассказал о статусе матча с «Динамо», который состоится 6 октября, и выделил один интересный момент предстоящего поединка.

– Как считаешь, матч «Динамо» – «Кривбасс» – центральный в 9-м туре?

– Думаю, да. Все болельщики ожидают, что игра будет очень интересной. Встретятся лидер чемпионата и прошлогодний бронзовый призер. Поединок должен стать насыщенным событиями и боевым.

– Будет ли грядущий матч в том числе интересен противостоянием двух сильных тренеров: Юрия Вернидуба и Александра Шовковского?

– Да, оба тренера – квалифицированные специалисты своего дела и имеют большой опыт работы. Считаю, Юрий Николаевич имеет преимущество в этом аспекте, ведь он работает больше времени на тренерской должности и имеет больший опыт, – заявил Понедельник.