Одноклубник Мудрика выступил с прогнозом на итоговое место Челси в АПЛ

Полузащитник лондонского «Челси» Мойсес Кайседо высказал мнение о том, на каком месте он видит команду по итогам нынешнего сезона в Английской Премьер-лиге.

«Я уверен, что мы войдем в четверку лучших [команд] по итогам сезона Премьер-лиги, потому что именно к этому мы все и стремимся», – заявил Кайседо.

В текущей турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает 4-е место, имея 13 очков.

В воскресенье, 6 октября, в 7-м туре «пенсионеры» сыграют с «Ноттингем Форест» (начало – в 16:00 по Киеву).

Ранее тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что на этот момент команда не готова бороться за титул АПЛ с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».