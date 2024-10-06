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Англия
06 октября 2024, 11:59 | Обновлено 06 октября 2024, 12:01
442
0

Одноклубник Мудрика выступил с прогнозом на итоговое место Челси в АПЛ

Мойсес Кайседо – о желаемом

06 октября 2024, 11:59 | Обновлено 06 октября 2024, 12:01
442
0
Одноклубник Мудрика выступил с прогнозом на итоговое место Челси в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойсес Кайседо

Полузащитник лондонского «Челси» Мойсес Кайседо высказал мнение о том, на каком месте он видит команду по итогам нынешнего сезона в Английской Премьер-лиге.

«Я уверен, что мы войдем в четверку лучших [команд] по итогам сезона Премьер-лиги, потому что именно к этому мы все и стремимся», – заявил Кайседо.

В текущей турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает 4-е место, имея 13 очков.

В воскресенье, 6 октября, в 7-м туре «пенсионеры» сыграют с «Ноттингем Форест» (начало – в 16:00 по Киеву).

Ранее тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что на этот момент команда не готова бороться за титул АПЛ с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

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Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мойсес Кайседо
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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