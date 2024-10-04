Тренер Челси: «Мы не готовы бороться с Манчестер Сити и Арсеналом»

Тренер «Челси» Энцо Мареска уверен, что на этот момент команда не готова бороться за титул АПЛ с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

«Мы не готовы бороться и конкурировать с «Манчестер Сити» и «Арсеналом». У «Сити» один тренер уже 9 лет, у «Арсенала» – 5 лет. Если хочешь конкурировать, то необходимо время».

«Между нами и этими командами большая разница, и я убежден, что сейчас бороться с ними мы не можем. Цель – постепенно догонять их, будем над этим работать», – сказал Мареска.

В нынешнем сезоне АПЛ команда идет на 4-й позиции с 13 очками.