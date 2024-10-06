Тренер Эвертона назвал сроки восстановления Миколенко
Украинец проходит курс лечения
Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч после матча 7-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:1) высказался относительно сроков восстановления украинского защитника Виталия Миколенко.
«В конце недели нам пришлось адаптироваться к потере Джаррада Брентвейта и Миколенко. Хорошо, что мы отыграли на ноль, и наш менталитет снова в норме.
Миколенко вернулся в конце недели, в среду-четверг. Джаррад, мы знали об этом раньше – в понедельник-вторник. Мы смотрели на него и думали, что, возможно, он успеет восстановиться после травмы до игры с «Ньюкаслом».
Мы надеемся, что они вернутся к следующему поединку, нам остается только ждать и наблюдать», – цитирует Дайча LiverpoolWorld.
25-летний Миколенко провел в этом сезоне шесть матчей за «Эвертон», отметившись результативной передачей.
Команда Дайча сейчас занимает 16 строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав пять очков.
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