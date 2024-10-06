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Англия
06 октября 2024, 11:08 | Обновлено 06 октября 2024, 11:46
629
0

Тренер Эвертона назвал сроки восстановления Миколенко

Украинец проходит курс лечения

06 октября 2024, 11:08 | Обновлено 06 октября 2024, 11:46
629
0
Тренер Эвертона назвал сроки восстановления Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч после матча 7-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:1) высказался относительно сроков восстановления украинского защитника Виталия Миколенко.

«В конце недели нам пришлось адаптироваться к потере Джаррада Брентвейта и Миколенко. Хорошо, что мы отыграли на ноль, и наш менталитет снова в норме.

Миколенко вернулся в конце недели, в среду-четверг. Джаррад, мы знали об этом раньше – в понедельник-вторник. Мы смотрели на него и думали, что, возможно, он успеет восстановиться после травмы до игры с «Ньюкаслом».

Мы надеемся, что они вернутся к следующему поединку, нам остается только ждать и наблюдать», – цитирует Дайча LiverpoolWorld.

25-летний Миколенко провел в этом сезоне шесть матчей за «Эвертон», отметившись результативной передачей.

Команда Дайча сейчас занимает 16 строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав пять очков.

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Виталий Миколенко травма Эвертон Шон Дайч Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Павло Павленко Источник: LiverpoolWorld
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