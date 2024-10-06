Кейн выступил с заявлением о целях на нынешний сезон
Англичанин – о приоритетах
Форвард немецкой «Баварии» Гарри Кейн признался, что намерен в нынешнем сезоне выиграть Лигу чемпионов вместе с мюнхенским клубом.
«Конечно, я хочу попасть в финал и выиграть Лигу чемпионов. Лига чемпионов – это самое большое соревнование. Если мы каким-то образом добудем трофей, это будет фантастический сезон, особенно если мы выиграем его на «Альянц Арене».
Это будет трудный путь, но я к нему готов. Эти игры всегда большие матчи. Атмосфера и болельщики всегда невероятны», – заявил Кейн.
Как известно, финал Лиги чемпионов сезона 2024/2025 состоится в домашнем стадионе «Баварии».
Сейчас мюнхенцы имеют в своем активе три очка после двух туров основного этапа обновленной Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Гарри Кейн добился исторического достижения в Лиге чемпионов.
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