Кейн выступил с заявлением о целях на нынешний сезон

Форвард немецкой «Баварии» Гарри Кейн признался, что намерен в нынешнем сезоне выиграть Лигу чемпионов вместе с мюнхенским клубом.

«Конечно, я хочу попасть в финал и выиграть Лигу чемпионов. Лига чемпионов – это самое большое соревнование. Если мы каким-то образом добудем трофей, это будет фантастический сезон, особенно если мы выиграем его на «Альянц Арене».

Это будет трудный путь, но я к нему готов. Эти игры всегда большие матчи. Атмосфера и болельщики всегда невероятны», – заявил Кейн.

Как известно, финал Лиги чемпионов сезона 2024/2025 состоится в домашнем стадионе «Баварии».

Сейчас мюнхенцы имеют в своем активе три очка после двух туров основного этапа обновленной Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн добился исторического достижения в Лиге чемпионов.