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Германия
06 октября 2024, 10:13 | Обновлено 06 октября 2024, 10:15
292
0

Кейн выступил с заявлением о целях на нынешний сезон

Англичанин – о приоритетах

06 октября 2024, 10:13 | Обновлено 06 октября 2024, 10:15
292
0
Кейн выступил с заявлением о целях на нынешний сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард немецкой «Баварии» Гарри Кейн признался, что намерен в нынешнем сезоне выиграть Лигу чемпионов вместе с мюнхенским клубом.

«Конечно, я хочу попасть в финал и выиграть Лигу чемпионов. Лига чемпионов – это самое большое соревнование. Если мы каким-то образом добудем трофей, это будет фантастический сезон, особенно если мы выиграем его на «Альянц Арене».

Это будет трудный путь, но я к нему готов. Эти игры всегда большие матчи. Атмосфера и болельщики всегда невероятны», – заявил Кейн.

Как известно, финал Лиги чемпионов сезона 2024/2025 состоится в домашнем стадионе «Баварии».

Сейчас мюнхенцы имеют в своем активе три очка после двух туров основного этапа обновленной Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн добился исторического достижения в Лиге чемпионов.

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чемпионат Германии по футболу Лига чемпионов Бавария Гарри Кейн
Юрій Остроумов Источник: Sport Bild
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