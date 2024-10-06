Ла Лига. Сельта и Райо победили в гостях, Хетафе и Осасуна сыграли вничью

Завершились еще три матча 9 тура чемпионата Испании по футболу. «Хетафе» и «Осасуна» обменялись голами, «Сельта» минимально одолела «Лас-Пальмас», а «Вальядолид» дома уступил «Райо Вальекано».

Ла Лига. 9 тур

Хетафе – Осасуна – 1:1

Голы: Йылдырым, 21 – Будимир, 60

Лас-Пальмас – Сельта – 0:1

Гол: Борха Иглесиас, 28

Вальядолид – Райо Вальекано – 1:2

Голы: Амалла, 51 – де Фрутос, 57, 80

Напомним, «Реал» с Луниным одолел «Вильярреал» со счетом 2:0.