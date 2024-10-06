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Чемпионат Испании
Хетафе
05.10.2024 17:15 – FT 1 : 1
Осасуна
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Испания
06 октября 2024, 05:24 | Обновлено 06 октября 2024, 06:36
29
0

Ла Лига. Сельта и Райо победили в гостях, Хетафе и Осасуна сыграли вничью

Состоялись три матча чемпионата Испании

06 октября 2024, 05:24 | Обновлено 06 октября 2024, 06:36
29
0
Ла Лига. Сельта и Райо победили в гостях, Хетафе и Осасуна сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились еще три матча 9 тура чемпионата Испании по футболу. «Хетафе» и «Осасуна» обменялись голами, «Сельта» минимально одолела «Лас-Пальмас», а «Вальядолид» дома уступил «Райо Вальекано».

Ла Лига. 9 тур

Хетафе – Осасуна – 1:1

Голы: Йылдырым, 21 – Будимир, 60

Лас-Пальмас – Сельта – 0:1

Гол: Борха Иглесиас, 28

Вальядолид – Райо Вальекано – 1:2

Голы: Амалла, 51 – де Фрутос, 57, 80

Напомним, «Реал» с Луниным одолел «Вильярреал» со счетом 2:0.

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Бертуг Йылдырым (Хетафе).
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Сельта Райо Вальекано Лас-Пальмас Вальядолид Хетафе Осасуна чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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