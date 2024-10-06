Испания06 октября 2024, 05:24 | Обновлено 06 октября 2024, 06:36
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Ла Лига. Сельта и Райо победили в гостях, Хетафе и Осасуна сыграли вничью
Состоялись три матча чемпионата Испании
06 октября 2024, 05:24 | Обновлено 06 октября 2024, 06:36
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Завершились еще три матча 9 тура чемпионата Испании по футболу. «Хетафе» и «Осасуна» обменялись голами, «Сельта» минимально одолела «Лас-Пальмас», а «Вальядолид» дома уступил «Райо Вальекано».
Ла Лига. 9 тур
Хетафе – Осасуна – 1:1
Голы: Йылдырым, 21 – Будимир, 60
Лас-Пальмас – Сельта – 0:1
Гол: Борха Иглесиас, 28
Вальядолид – Райо Вальекано – 1:2
Голы: Амалла, 51 – де Фрутос, 57, 80
Напомним, «Реал» с Луниным одолел «Вильярреал» со счетом 2:0.
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Бертуг Йылдырым (Хетафе).
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