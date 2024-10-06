Семь динамовцев вызваны в юношескую сборную Украины

11 и 14 октября в испанской Марбелье состоится товарищеский турнир среди юношеских сборных в рамках подготовки к квалификации Евро-2025.

Тренер команды Дмитрий Михайленко вызвал в команду 20 исполнителей, в их числе семь динамовцев – вратарь Вячеслав Суркис, защитники Денис Дикий, Владислав Захарченко, Максим Коробов, полузащитники Даниил Ищенко, Кирилл Осипенко и нападающий Матвей Пономаренко.

Кроме Украины, в турнире примут участие сборные Нидерландов, Англии и Швеции. 11 октября «сине-желтые» сыграют в полуфинале с Нидерландами, а через три дня – в финале или в матче за третье место.

Напомним, недавно «динамовцы» разгромили «Кривбасс» U-19.