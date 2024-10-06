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Молодежные турниры
06 октября 2024, 02:02 | Обновлено 06 октября 2024, 02:12
55
0

Семь динамовцев вызваны в юношескую сборную Украины

11 и 14 октября состоится товарищеский международный турнир

06 октября 2024, 02:02 | Обновлено 06 октября 2024, 02:12
55
0
Семь динамовцев вызваны в юношескую сборную Украины
УАФ

11 и 14 октября в испанской Марбелье состоится товарищеский турнир среди юношеских сборных в рамках подготовки к квалификации Евро-2025.

Тренер команды Дмитрий Михайленко вызвал в команду 20 исполнителей, в их числе семь динамовцев – вратарь Вячеслав Суркис, защитники Денис Дикий, Владислав Захарченко, Максим Коробов, полузащитники Даниил Ищенко, Кирилл Осипенко и нападающий Матвей Пономаренко.

Кроме Украины, в турнире примут участие сборные Нидерландов, Англии и Швеции. 11 октября «сине-желтые» сыграют в полуфинале с Нидерландами, а через три дня – в финале или в матче за третье место.

Напомним, недавно «динамовцы» разгромили «Кривбасс» U-19.

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сборная Украины по футболу U-19 Динамо Киев U-19 сборная Англии по футболу U-19 сборная Нидерландов по футболу U-19 Вячеслав Суркис Кирилл Осипенко Матвей Пономаренко
Сергей Рипьюк Источник: ФК Динамо Киев
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