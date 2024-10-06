Очередная разгромная победа. Динамо U-19 переиграло Кривбасс

Состоялся матч 9 тура первенства Украины среди юношеских команд. Киевское «Динамо» принимало криворожский «Кривбасс» и одержало уверенную победу со счетом 4:0. Голами отличились Кремчанин, Осипенко (дважды) и Пономаренко.

Благодаря этой победе «динамовцы» продолжают находиться на первом месте, набрав 25 очков в девяти матчах.

Чемпионат Украины среди юношеских команд. 9 тур

«Динамо» - «Кривбасс» – 4:0 (2:0)

5.10.2024. Конче-Заспа. НТБ «Динамо»

«Динамо»: 71. Суркис (к), 13. Коробов, 5. Сизонюк, 4. Захарченко (3. Балаба, 83), 15. Дикий, 22. Осипенко, 6 .Пеикришвили (8. Белый, 73), 18. Саленко (14. Ищенко, 73), 7. Кремчанин, 20. Редушко (30. Андрейко, 65), 21. Герич (11. Пономаренко, 65)

«Кривбасс»: 1. Омельченко, 3. Маяков, 5. Корниенко, 8. Шевченко (к) (6. Поканевич, 75), 10. Матяш (24. Гладков, 75), 11. Мулик (9. Мурашко, 81), 16. Бутенко ( 26. Чиджоке Узома, 56), 17. Губенко, 20. Сльота, 21. Каменский (13. Пасичный, 46), 23. Пличко.

Голы: Кремчанин (23), Осипенко (45+1, 55), Пономаренко (90+3)

Предупреждены: Андрейко (83) – Маяков (31), Бутенко (46).