КОСТЮК: «У нас достаточная глубина состава для чемпионата и еврокубков»

Тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк прокомментировал победу своей команды в матче против криворожского «Кривбасса» (4:0) в юношеском первенстве.

- Поздравляем с уверенной победой! Легко ли она сегодня далась?

- Со стороны могло показаться, учитывая счет 4:0, что победа была легкой. Но на самом деле к ней привели немалые усилия игроков, которые настроились соответствующим образом на эту игру, ведь криворожская команда довольно сильная, скоростная, имеющая в составе качественных игроков, хорошо ведущих борьбу, закрывающих свои позиции, так что было непросто преодолевать их оборону.

Я рад, что ребята внимательно слушают и выполняют на поле то, о чем мы договариваемся – включают скорость, не проигрывают в желании, борьбе, и в конце концов это приносит результат, поскольку если ты прилагаешь максимальные усилия, выполняешь то, о чем мы договариваемся, это воплощается в наши голы.

- С начала сезона команда демонстрирует качественную игру, хорошую результативность. Насколько вы в целом удовлетворены работой своих подопечных?

- Тренер никогда не может быть полностью доволен, но та конкуренция, которая сейчас есть в нашей команде, дает мотивацию внутри коллектива, которая позволяет тренеру использовать многие игроки. Когда есть конкуренция, не нужно вызывать эту мотивацию. Игроки сами мотивированы, ведь каждый из них понимает, что если он ничего не будет делать на футбольном поле, то завтра вместо него будет играть другой. В этом плане я рад, что пока у нас подобрался такой коллектив.

- Стремление сыграть в Юношеской Лиге УЕФА добавляет мотивации ребятам в матчах чемпионата Украины?

- Конечно, мы ведь уже смотрим на эти игры с прицелом на матчи с «Марибором». Смотрим как играет соперник и отрабатываем некоторые моменты в наших матчах. Конечно, это дополнительная мотивация для игроков получить европейский опыт, заявить о себе, ведь команда «Динамо» Киев достаточно много и успешно выступал на этом турнире.

- Между двумя матчами с «Марибором» «Динамо» согласно календарю должно встретиться с «Шахтером», то есть три ответственных игры подряд. Такой график не слишком тяжел?

- Это футбол, мы будем готовиться постепенно к каждому из этих матчей – и с «Марибором» важные матчи, и с «Шахтером». У нас достаточная глубина состава, чтобы распределить силы и на чемпионат, и на еврокубки.

- Матвей Пономаренко сегодня отличился первым голом по возвращении на поле.

- Да, для него важно было забить гол, но пока он еще очень далек от своей идеальной формы, даже если речь идет о 50% от нее.