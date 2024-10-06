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Чемпионат Англии
Астон Вилла
06.10.2024 16:00 - : -
Манчестер Юнайтед
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Англия
06 октября 2024, 01:24 | Обновлено 06 октября 2024, 01:25
36
0

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 6 октября в 16:00 по Киеву

06 октября 2024, 01:24 | Обновлено 06 октября 2024, 01:25
36
0
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

6 октября на «Вилла Парк» пройдет матч 7-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Астон Вилла» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Астон Вилла

Команда еще в прошлом сезоне училась играть по графику с двумя матчами в неделю. Тогда участие в Лиге конференций, что началось с квалификации и затянулось до плей-офф, не помешало параллельно в АПЛ взять 4-е место. Но сейчас в Бирмингеме наконец-то появилась Лига чемпионов. Выиграв в первом туре 3:0 на поле Янг Бойз, на этой неделе англичане принимали Баварию. И, пусть и во многом за счет куража Эмилиано Мартинеса на линии ворот, сумели победить гранда из Мюнхена - Нойера как раз подловили на ошибке с выходом. При этом на внутренней арене подопечные испанца показывали хорошие результаты, и только Арсеналу уступили, а всем остальным забивая минимум два гола, правда, и пропуская в ответ. И только, неожиданно, Ипсвич ухитрился свести поединок вничью.

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Манчестер Юнайтед

Клуб пока что скорее продолжает прошлый, неудачный сезон, чем повторяет первый год тен Хага на Туманном Альбионе. Выложив новую кучу денег на новичков, красные дьяволы успевают терять очки везде. В первом же туре Лиги Европы, играя дома и открыв счет, англичане позволили Твенте сравнять после перерыва. В гостях у Порту, поведя в два мяча уже к 20-й минуте, в итоге закончили только ничьей. На внутренней арене у манкунинцев не было проблем только с Саутгемптоном и Барнсли, причем с дворнягами играли в Кубке Лиги, оформив 7:0. Но при этом на Олд Траффорд получали три безответных мяча от старого врага - Ливерпуля. А в прошлом туре Тоттенхэм повторил если не весь сценарий, то итоговый результат. Впереди пауза на игры сборных - традиционно оптимальное время для смены менеджера...

Статистика личных встреч

При всех талантах Эмери, но вот уже четырежды манкунианцы неизменно выигрывали у вилланов.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что испанец наконец-то может выиграть. Но поставим на хозяев с форой 0 (коэффициент - 1,64).

Прогноз Sport.ua
Астон Вилла
6 октбря 2024 -
16:00
Манчестер Юнайтед
Фора Астон Виллы (0) 1.64 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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