ФОТО. Будущий одноклубник Мудрика был застукан в стрип-клубе

17-летняя звезда сборной Эквадора и будущий игрок лондонского «Челси» Кендри Паэс второй раз за год вляпался в скандал.

Издание Daily Mail сообщает, что будущий одноклубник Михаила Мудрика снова был застукан на вечеринке. Этот факт очень не понравился тренеру сборной Эквадора Себастьяну Беккасесе и он провел с парнем воспитательную беседу.

Это уже второй скандал с участием Паэса – в марте эквадорского вундеркинда застукали в нью-йоркском стрип-клубе вместе с партнерами по сборной Робертом Арболедой и Гонсало Платой. Его присутствие в таком специфическом заведении вызвало беспокойство, поскольку закон запрещает присутствие в стрип-клубах лицам моложе 21 года – парню на тот момент было всего 16 лет...

Напомним, что Паэс считается одним из самых талантливых атакующих полузащитников мира, он перейдет в «Челси», как только ему исполнится 18 лет – это произойдет летом 2025-го года. Сейчас игрок выступает за эквадорский клуб «Индепендьенте дель Валье».