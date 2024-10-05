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05 октября 2024, 23:53 | Обновлено 06 октября 2024, 00:39
505
3

ФОТО. Будущий одноклубник Мудрика был застукан в стрип-клубе

17-летний вундеркинд снова вляпался в скандал, второй раз за год...

05 октября 2024, 23:53 | Обновлено 06 октября 2024, 00:39
505
3
ФОТО. Будущий одноклубник Мудрика был застукан в стрип-клубе
Daily Mail. Кендри Паэс

17-летняя звезда сборной Эквадора и будущий игрок лондонского «Челси» Кендри Паэс второй раз за год вляпался в скандал.

Издание Daily Mail сообщает, что будущий одноклубник Михаила Мудрика снова был застукан на вечеринке. Этот факт очень не понравился тренеру сборной Эквадора Себастьяну Беккасесе и он провел с парнем воспитательную беседу.

Это уже второй скандал с участием Паэса – в марте эквадорского вундеркинда застукали в нью-йоркском стрип-клубе вместе с партнерами по сборной Робертом Арболедой и Гонсало Платой. Его присутствие в таком специфическом заведении вызвало беспокойство, поскольку закон запрещает присутствие в стрип-клубах лицам моложе 21 года – парню на тот момент было всего 16 лет...

Напомним, что Паэс считается одним из самых талантливых атакующих полузащитников мира, он перейдет в «Челси», как только ему исполнится 18 лет – это произойдет летом 2025-го года. Сейчас игрок выступает за эквадорский клуб «Индепендьенте дель Валье».

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lifestyle Михаил Мудрик Челси фото Индепендьенте дель Валье сборная Эквадора по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Daily Mail
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Комментарии 3
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Андрей Московец
"вундеркінд" в футболі це людина що може 2*3 порахувати та по м'ячу влучити? бо всі знають що гравець в футбол = дегенерат))
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0
turist86
Чому це в 17 років не можна піти на вечірку? 
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0
Serhii P.
Пікуй на цього придурка
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0
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