ВИДЕО. Отличился на 90+1-й. Украинец забил гол в европейском чемпионате

5 октября состоялся матч 11-го тура чемпионата Польши между командами «Радомяк» и «Ракув».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба «Ракув».

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Украинский хавбек «Ракува» Владислав Кочергин вышел на поле в стартовом составе и отыграл полный матч.

На 90+1-й минуте украинец забил гол. Для Кочергина это третье голевое действие в текущем сезоне. У него теперь два гола и один ассист.

После 11 тура «Ракув» занимает 2-е место в таблице чемпионата Польши с 23 очками. У «Радомяка» 9 пунктов и 15-я позиция.

Чемпионат Польши. 9-й тур, 22 сентября

Радомяк – Ракув – 0:2

Голы: Лопес, 33, Кочергин, 90+1.