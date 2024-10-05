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  4. ВИДЕО. Отличился на 90+1-й. Украинец забил гол в европейском чемпионате
Польша
05 октября 2024, 23:01 |
729
1

ВИДЕО. Отличился на 90+1-й. Украинец забил гол в европейском чемпионате

Владислав Кочергин отметился голом за клуб «Ракув»

05 октября 2024, 23:01 |
729
1
ВИДЕО. Отличился на 90+1-й. Украинец забил гол в европейском чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

5 октября состоялся матч 11-го тура чемпионата Польши между командами «Радомяк» и «Ракув».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба «Ракув».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек «Ракува» Владислав Кочергин вышел на поле в стартовом составе и отыграл полный матч.

На 90+1-й минуте украинец забил гол. Для Кочергина это третье голевое действие в текущем сезоне. У него теперь два гола и один ассист.

После 11 тура «Ракув» занимает 2-е место в таблице чемпионата Польши с 23 очками. У «Радомяка» 9 пунктов и 15-я позиция.

Чемпионат Польши. 9-й тур, 22 сентября

Радомяк – Ракув – 0:2

Голы: Лопес, 33, Кочергин, 90+1.

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Владислав Кочергин Ракув Ченстохова Радомяк видео голов и обзор чемпионат Польши по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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roman75zpr
Хорошо у него удар поставлен...Может Ребров подумает...
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