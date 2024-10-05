ВИДЕО. Отличился на 90+1-й. Украинец забил гол в европейском чемпионате
Владислав Кочергин отметился голом за клуб «Ракув»
5 октября состоялся матч 11-го тура чемпионата Польши между командами «Радомяк» и «Ракув».
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба «Ракув».
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Украинский хавбек «Ракува» Владислав Кочергин вышел на поле в стартовом составе и отыграл полный матч.
На 90+1-й минуте украинец забил гол. Для Кочергина это третье голевое действие в текущем сезоне. У него теперь два гола и один ассист.
После 11 тура «Ракув» занимает 2-е место в таблице чемпионата Польши с 23 очками. У «Радомяка» 9 пунктов и 15-я позиция.
Чемпионат Польши. 9-й тур, 22 сентября
Радомяк – Ракув – 0:2
Голы: Лопес, 33, Кочергин, 90+1.
To jest Kochergin na miarę jego możliwości! #RADRCZ pic.twitter.com/tKyITI7nVU— Polski Ligowiec (@polski_ligowiec) October 5, 2024
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