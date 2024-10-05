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Италия
05 октября 2024, 21:14 | Обновлено 05 октября 2024, 21:27
1032
0

Бомбардировщик Ромы: Довбик – единственный, кто подает положительный сигнал

Роберто Пруццо поделился впечатлениями от игры Артема в составе римской команды

05 октября 2024, 21:14 | Обновлено 05 октября 2024, 21:27
1032
0
Бомбардировщик Ромы: Довбик – единственный, кто подает положительный сигнал
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Пруццо

Бывший игрок Ромы Роберто Пруццо поделился впечатлениями от игры Артема Довбика в составе волков:

«Довбик демонстрирует существенный рост. Он сильно отставал. Скажем так, он все еще акклиматизируется. Но пока он – единственный из новичков, кто подает более чем положительный сигнал», – заявил Пруццо.

Пруццо выступал в составе Ромы с 1978 по 1988 год, провел 240 матчей в Серии А, забил 106 голов и получил прозвище «Бомбардировщик».

После завершения игровой карьеры Пруццо начал работу тренером. Его последним местом работы был Дженоа (2009 год), где он возглавлял молодежную команду.

Ранее об Артеме высказался и защитник Эмполи Ардиан Исмаили.

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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