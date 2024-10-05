Ла-лига. Сельта, в двойном меньшинстве, минимально обыграла аутсайдера
Также было сыграно еще два матча 9-го тура испанской Ла-Лиги
Очень интересным на события стал матч «Лас-Пальмас» - «Сельта», но только в планах эмоций. «Сельта» одержала победу хотя с 57-й минуты играла вдевятером.
Испанская Ла-Лига. 9 тур
«Хетафе» - «Осасуна» 1:1
Голы: Йылдирим, 21, — Будимир, 60
«Вальядолид» – «Райо Вальекано» 1:2
Голы: Амалла, 51 – де Фрутос, 57, 80
«Лас-Пальмас» – «Сельта Виго 0:1
Гол: Иглесиас, 28
Удаления: Мориба, 54, Аспас 57
🏁 𝗩𝗜𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 con 9 xogadores no campo.— RC Celta (@RCCelta) October 5, 2024
ℍ𝕆ℕℝ𝔸 a este equipo, ℍ𝕆ℕℝ𝔸 a estes xogadores.
#LasPalmasCelta ⋄ #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/05LSn9CbMV
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