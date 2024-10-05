Ла-лига. Сельта, в двойном меньшинстве, минимально обыграла аутсайдера

Очень интересным на события стал матч «Лас-Пальмас» - «Сельта», но только в планах эмоций. «Сельта» одержала победу хотя с 57-й минуты играла вдевятером.

Испанская Ла-Лига. 9 тур

«Хетафе» - «Осасуна» 1:1

Голы: Йылдирим, 21, — Будимир, 60

«Вальядолид» – «Райо Вальекано» 1:2

Голы: Амалла, 51 – де Фрутос, 57, 80

«Лас-Пальмас» – «Сельта Виго 0:1

Гол: Иглесиас, 28

Удаления: Мориба, 54, Аспас 57