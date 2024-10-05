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Италия
05 октября 2024, 17:55 | Обновлено 05 октября 2024, 17:56
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0

ПОГБА: «Я не могу дождаться возвращения на поле»

Гравець задоволений рішенням Спортивного арбітражного суду

05 октября 2024, 17:55 | Обновлено 05 октября 2024, 17:56
290
0
ПОГБА: «Я не могу дождаться возвращения на поле»
Transfermarkt. Поль Погба

31-летний французский полузащитник Поль Погба прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда Лозанны, который сократил дисквалификацию игрока с четырех лет до 18 месяцев.

«Кошмар закончился. Я с нетерпением жду того дня, когда снова смогу следовать своим мечтам. Я заявляю, что никогда сознательно не нарушал антидопинговые правила, я играю честно. Хочу поблагодарить всех членов Арбитражного суда, которые прислушались к моим объяснениям. Это очень тяжелый период в моей жизни, ведь вся плодотворная работа была приостановлена. Я не могу дождаться возвращения на поле», - сказал Погба журналистам ВВС.

Однако существует большая вероятность, что после окончания дисквалификации, а это в марте 2025 года, Полю Погба нужно будет искать новый клуб, ведь «Ювентус» рассматривает возможность расторгнуть контракт с футболистом по соглашению сторон.

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Серия A Ювентус чемпионат Италии по футболу Поль Погба дисквалификация
Олександр Сільченко Источник: BBC
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