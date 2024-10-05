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  4. Сборная Англии по футболу осталась без левого защитника
Лига наций
05 октября 2024, 11:56 |
220
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Сборная Англии по футболу осталась без левого защитника

Ли Карсли думает, что ему делать

05 октября 2024, 11:56 |
220
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Сборная Англии по футболу осталась без левого защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

В преддверии матчей Лиги Наций с Грецией и Финляндией сборная Англии осталась без левого защитника. Люк Шоу травмирован, а Бен Чиллуэл получает мало игровой практики в своем клубе. Об этой проблеме уже высказался и. о. тренера Ли Карсли:

«У нас есть небольшой выбор. На этой позиции может сыграть Палмер, Сака или Трент. Но мне хотелось бы получить от этих игроков выгоду на их профильных позициях. Если слева у нас будет играть правоногий игрок, то придется строить игру совсем по-другому. К тому же, это будет немного предсказуемо для соперника», – подытожил Ли Карсли.

В предыдущих матчах Англии на этой позиции играли Рико Льюис и Ливай Колуилл.

Сборная Англии уже озвучила состав на предстоящие матчи.

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сборная Англии по футболу Ли Карсли Коул Палмер Букайо Сака Трент Александер-Арнольд Бен Чилуэлл Люк Шоу
Микола Титюк Источник: Daily Mail
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Комментарии 1
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karimj
Мати стільки класних команд, і робити проблему лівого захисника, смішно.
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