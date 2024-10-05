Сборная Англии по футболу осталась без левого защитника

В преддверии матчей Лиги Наций с Грецией и Финляндией сборная Англии осталась без левого защитника. Люк Шоу травмирован, а Бен Чиллуэл получает мало игровой практики в своем клубе. Об этой проблеме уже высказался и. о. тренера Ли Карсли:

«У нас есть небольшой выбор. На этой позиции может сыграть Палмер, Сака или Трент. Но мне хотелось бы получить от этих игроков выгоду на их профильных позициях. Если слева у нас будет играть правоногий игрок, то придется строить игру совсем по-другому. К тому же, это будет немного предсказуемо для соперника», – подытожил Ли Карсли.

В предыдущих матчах Англии на этой позиции играли Рико Льюис и Ливай Колуилл.

Сборная Англии уже озвучила состав на предстоящие матчи.