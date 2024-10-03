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  4. Форвард вернулся спустя 7 лет. Заявка сборной Англии на матчи Лиги наций
Лига наций
03 октября 2024, 17:11 |
394
0

Форвард вернулся спустя 7 лет. Заявка сборной Англии на матчи Лиги наций

Соланке получит шанс в сборной

03 октября 2024, 17:11 |
394
0
Форвард вернулся спустя 7 лет. Заявка сборной Англии на матчи Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Соланке

Наставник сборной Англии Ли Карлси объявил заявку команда на матчи Лиги наций против Греции и Финляндии.

Спустя 7 лет после последнего вызова в национальную коману вернулся форвард Тоттенхэма Доминик Соланке, а вот его партнер Джеймс Мэддисон снова остался вне списка.

Карлси не вызвал Гарри Магуайра и Маркуса Рэшфорда.

Англия начала Лигу наций с побед над Ирландией и Финляндией.

Вратари: Хендерсон (Кристал Пэлас), Пикфорд (Эвертон), Поуп (Ньюкасл).

Защитники: Александер-Арнольд (Ливерпуль), Колвилл (Челси), Гуэхи (Кристал Пэлас), Конса (Астон Вилла), Льюис (Манчестер Сити), Стоунз (Манчестер Сити), Уокер (Манчестер Сити), Галлахер (Атлетико).

Хавбеки: Беллингем (Реал), Фоден (Манчестер Сити), Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест), Гомес (Лилль), Мейну (Манчестер Юнайтед), Палмер (Челси), Райс (Арсенал), Сака (Арсенал), Мадуэке (Челси), Гордон (Ньюкасл), Грилиш (Манчестер Сити).

Форварды: Соланке (Тоттенхэм), Кейн (Бавария), Уоткинс (Астон Вилла).

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Доминик Соланке сборная Англии по футболу заявки на Лигу наций Лига наций
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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