Форвард вернулся спустя 7 лет. Заявка сборной Англии на матчи Лиги наций

Наставник сборной Англии Ли Карлси объявил заявку команда на матчи Лиги наций против Греции и Финляндии.

Спустя 7 лет после последнего вызова в национальную коману вернулся форвард Тоттенхэма Доминик Соланке, а вот его партнер Джеймс Мэддисон снова остался вне списка.

Карлси не вызвал Гарри Магуайра и Маркуса Рэшфорда.

Англия начала Лигу наций с побед над Ирландией и Финляндией.

Вратари: Хендерсон (Кристал Пэлас), Пикфорд (Эвертон), Поуп (Ньюкасл).

Защитники: Александер-Арнольд (Ливерпуль), Колвилл (Челси), Гуэхи (Кристал Пэлас), Конса (Астон Вилла), Льюис (Манчестер Сити), Стоунз (Манчестер Сити), Уокер (Манчестер Сити), Галлахер (Атлетико).

Хавбеки: Беллингем (Реал), Фоден (Манчестер Сити), Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест), Гомес (Лилль), Мейну (Манчестер Юнайтед), Палмер (Челси), Райс (Арсенал), Сака (Арсенал), Мадуэке (Челси), Гордон (Ньюкасл), Грилиш (Манчестер Сити).

Форварды: Соланке (Тоттенхэм), Кейн (Бавария), Уоткинс (Астон Вилла).