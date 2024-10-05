Тренер Вереса объяснил, как ему удалось забрать очки у Шахтера

Главный тренер ривненского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал ничью с донецким «Шахтером» (1:1) в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Что стало основой этого успеха? Конечно, тактическая дисциплина. Мы сыграли достаточно компактно и агрессивно против соперника с мячом. Понимали, что «Шахтер» будет создавать моменты в любом случае, потому что невозможно надежно сыграть у своих ворот. Но в большинстве эпизодов это получилось. Это позволило нам соответственно пропустить только один мяч и иметь перспективные, быстрые атаки».

В 8 матчах этого сезона УПЛ «Верес» набрал 6 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.