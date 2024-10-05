Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Вереса объяснил, как ему удалось забрать очки у Шахтера
Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 12:10 |
104
0

Тренер Вереса объяснил, как ему удалось забрать очки у Шахтера

Олег Шандрук прокомментировал ничью против горняков

05 октября 2024, 12:10 |
104
0
Тренер Вереса объяснил, как ему удалось забрать очки у Шахтера
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ривненского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал ничью с донецким «Шахтером» (1:1) в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Что стало основой этого успеха? Конечно, тактическая дисциплина. Мы сыграли достаточно компактно и агрессивно против соперника с мячом. Понимали, что «Шахтер» будет создавать моменты в любом случае, потому что невозможно надежно сыграть у своих ворот. Но в большинстве эпизодов это получилось. Это позволило нам соответственно пропустить только один мяч и иметь перспективные, быстрые атаки».

В 8 матчах этого сезона УПЛ «Верес» набрал 6 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

По теме:
Верес – Заря. Стали известны стартовые составы
Карпаты хотят подписать одного из лидеров Александрии
ГРИЦАЙ: «Поражения Шахтера и Динамо? Хочется поддержать футболистов»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Шахтер Олег Шандрук
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ
Футбол | 04 октября 2024, 16:46 26
Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ
Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ

Отошел в вечность бывший футболист и экс-тренер Анатолий Коньков

Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко
Футбол | 04 октября 2024, 18:30 45
Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко
Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко

Андрей Ярмоленко и Александр Сваток переведены из резервного списка в основной

Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
Футбол | 04.10.2024, 20:23
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 05.10.2024, 11:28
Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Старт 9-го тура УПЛ, изменения в заявке сборной на ЛН, Судаков вместо КДБ?
Футбол | 05.10.2024, 06:55
Старт 9-го тура УПЛ, изменения в заявке сборной на ЛН, Судаков вместо КДБ?
Старт 9-го тура УПЛ, изменения в заявке сборной на ЛН, Судаков вместо КДБ?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
03.10.2024, 23:59 6
Футбол
Промоутер о проблемах Джошуа: «Посмотрите на Фьюри. А Усик даже не панчер»
Промоутер о проблемах Джошуа: «Посмотрите на Фьюри. А Усик даже не панчер»
03.10.2024, 18:21 1
Бокс
Минус украинка. Определена первая полуфинальная пара на тысячнике в Китае
Минус украинка. Определена первая полуфинальная пара на тысячнике в Китае
03.10.2024, 15:21
Теннис
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
04.10.2024, 07:48 1
Бокс
«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма
«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма
04.10.2024, 15:40 14
Футбол
Олег ФЕДОРЧУК: «Срна должен ответить за свои слова и решения»
Олег ФЕДОРЧУК: «Срна должен ответить за свои слова и решения»
03.10.2024, 13:06 4
Футбол
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
03.10.2024, 11:55
Футбол
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
03.10.2024, 15:00 106
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем